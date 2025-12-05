Προς ήπια εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Στο επίκεντρο τα μάκρο

Ανοδικές τάσεις καταγράφει η Wall Street την Παρασκευή (5/12), καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να επηρεάσουν περαιτέρω την επερχόμενη απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,16% στις 47.925,32 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,29% στις 6.872,81 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,42% στις 23.604,59 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η μετοχή της Netflix υποχωρεί 3%, μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία έκλεισε συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery για την εξαγορά των κινηματογραφικών και streaming περιουσιακών της στοιχείων έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες. Η μετοχή της WBD ενισχύθηκε κατά 4%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά μια σειρά από οικονομικά στοιχεία, καθώς η έκθεση για τις μισθοδοσίες Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη να δημοσιευθεί μετά τη συνεδρίαση της Fed στις 10 Δεκεμβρίου.

Οι αγορές θα έχουν την ευκαιρία να «ξεσκαρτάρουν» μια νέα δέσμη οικονομικών ανακοινώσεων την Παρασκευή.

Το Υπουργείο Εμπορίου θα δημοσιεύσει τα καθυστερημένα – λόγω shutdown – στοιχεία Σεπτεμβρίου για τις καταναλωτικές δαπάνες και τα εισοδήματα, καθώς και τον δείκτη τιμών PCE, το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Fed. Η ανακοίνωση του PCE είχε καθυστερήσει λόγω του ρεκόρ διάρκειας του πρόσφατου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και θα προσφέρει στη Fed την τελική εικόνα για τον πληθωρισμό πριν από την ψηφοφορία για τα επιτόκια την Τετάρτη.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα δημοσιεύσει την έρευνα καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Δεκέμβριο, μια έκθεση που παρέχει εικόνα για το κλίμα και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έκλεισαν οριακά υψηλότερα, ενώ ο Dow Jones Industrial Average ολοκλήρωσε τη μέρα λίγο κάτω από το μηδενικό επίπεδο. Ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε θετικά για όγδοη φορά στις τελευταίες εννέα συνεδριάσεις, ενισχυμένος από άνοδο 3,4% της Meta και 2,1% της Nvidia.

Η δημοσίευση των εβδομαδιαίων αιτήσεων επιδομάτων ανεργίας — που έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022 — δεν φάνηκε να επηρεάζει τη στάση της αγοράς σχετικά με το πού βρίσκεται η Fed.

Οι επενδυτές ελπίζουν ότι τα σημάδια επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας θα ωθήσουν τη Fed να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στην επόμενη συνεδρίασή της. Οι traders αποτιμούν πιθανότητα 87% για μείωση την επόμενη Τετάρτη, πολύ υψηλότερη σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Το βασικό επιτόκιο των fed funds βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεταξύ 3,75% και 4%, κοντά στο υψηλό αυτού του εύρους εν μέσω πιέσεων στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Τέλος, οι μετοχές καταφέρνουν να σημειώσουν ήπια κέρδη αυτή την εβδομάδα. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,1%, ενώ ο Nasdaq και ο Dow των 30 μετοχών έχουν αυξηθεί σχεδόν 0,6% και 0,3%, αντίστοιχα.