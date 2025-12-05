Πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ από τις Βρυξέλλες στο Χ του Έλον Μασκ – Γιατί μπήκε στο στόχαστρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ (πρώην Twitter), καταλογίζοντάς της σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων διαφάνειας που προβλέπει ο νέος Κανονισμός Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Act – DSA).

Πρόκειται για απόφαση που έρχεται μετά από διετή έρευνα και αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις των Βρυξελλών απέναντι σε μεγάλο αμερικανικό τεχνολογικό όμιλο.

Τρεις παραβιάσεις του DSA

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το πρόστιμο αφορά τρεις διαφορετικές παραβιάσεις των υποχρεώσεων διαφάνειας που επιβάλλει ο DSA:

Παραπλανητικός σχεδιασμός των “blue checkmarks”: Η Επιτροπή έκρινε ότι τα μπλε σημάδια επαλήθευσης της X αποτελούν «παραπλανητικό design» που μπορεί να εκθέσει τους χρήστες σε απάτες ή χειραγώγηση.

Ελλιπής διαφάνεια στη διαφημιστική βιβλιοθήκη: Η X δεν παρείχε την απαιτούμενη πληρότητα και πρόσβαση στα στοιχεία που σχετίζονται με τις διαφημίσεις στην πλατφόρμα.

Μη συμμόρφωση στην παροχή δεδομένων σε ερευνητές: Η πλατφόρμα δεν διευκόλυνε τη πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα για την επιστημονική έρευνα, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Οι παραβιάσεις αυτές, όπως υπογραμμίζει η Επιτροπή, επηρεάζουν άμεσα την προστασία των Ευρωπαίων χρηστών και τη δυνατότητα εντοπισμού παραπληροφόρησης, επιβλαβούς περιεχομένου και παράνομων πρακτικών.

Πιθανή ένταση με την κυβέρνηση Τραμπ

Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει ένταση στις ευρωαμερικανικές σχέσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στις ευρωπαϊκές ψηφιακές ρυθμίσεις και έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν αντίποινα εάν αμερικανικές Big Tech τιμωρηθούν.

Η X μπορεί να ασκήσει ένσταση ή να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ωστόσο η Επιτροπή δηλώνει αποφασισμένη να εφαρμόσει στο ακέραιο το DSA, χαρακτηρίζοντάς το «βασικό εργαλείο» για την ασφάλεια και τη διαφάνεια στον ψηφιακό χώρο της ΕΕ.

Αυτή η υπόθεση θεωρείται κρίσιμο τεστ για το πώς οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να επιβάλουν κανόνες σε παγκόσμιες πλατφόρμες — και πώς οι εταιρείες του Σίλικον Βάλεϊ θα προσαρμοστούν στη νέα εποχή αυστηρής ρύθμισης.