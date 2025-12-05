Πτώση στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο μάκρο και επιτόκια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά την Παρασκευή (5/12), παρά το αρχικά καλό κλίμα στο άνοιγμα της τελευταίας συνεδρίασης της εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση περίπου 0,01%.

Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,58% στις 24.033,56 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με πτώση 0,09% στις 8.114,74 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,46% στις 9.666,25 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX βυθίστηκε κατά 0,43% στις 16.689,30 μονάδες, ο ιταλικός MIB υποχώρησε κατά 0,20% στις 43.433,00 μονάδες, ο πορτογαλικός

PSI έκλεισε με ζημιές 0,49% στις 8.198,25 μονάδες. Την επόμενη εβδομάδα το επίκεντρο της νομισματικής πολιτικής θα μετατοπιστεί ξανά στην Ευρώπη, καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Riksbank της Σουηδίας και η Norges Bank της Νορβηγίας αναμένεται να ανακοινώσουν τις δικές τους αποφάσεις για τα επιτόκια στις 18 Δεκεμβρίου. Στο

Οι επενδυτές στην Ευρώπη συνεχίζουν επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε συνομιλίες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μόσχα, πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Το CNBC μετέδωσε την Πέμπτη ότι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν τρόπους αξιοποίησης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ώστε να παράσχουν περαιτέρω στήριξη στο Κίεβο — μια κίνηση που ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτήρισε ισοδύναμη με ενέργεια που δικαιολογεί πόλεμο.

Σε συνέντευξη στο India Today, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα καταλάβει δια της βίας την ανατολική περιοχή Ντονμπάς αν τα ουκρανικά στρατεύματα δεν αποσυρθούν.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της Swiss Re υποχώρησε κατά 5,7%, περιορίζοντας μεγαλύτερες αρχικές απώλειες που την έφεραν στο κάτω μέρος του Stoxx 600, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών στόχων της για το 2026. Η εταιρεία δήλωσε ότι στοχεύει σε καθαρά κέρδη 4,5 δισ. δολαρίων, λίγο υψηλότερα από το ελάχιστο των 4,4 δισ. δολαρίων που προσδοκά για το 2025. Πρόσθεσε επίσης ότι στους στόχους της περιλαμβάνεται αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή κατά 7% ή περισσότερο ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια.

Στον αντίποδα του δείκτη, η βρετανική αλυσίδα αρτοποιίας και fast food Greggs ενισχύθηκε κατά 6% μετά τη δημοσίευση αισιόδοξης έκθεσης της JPMorgan για την κατά τα άλλα δοκιμαζόμενη εταιρεία, σύμφωνα με αναφορές.

Παράλληλα, η εισηγμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρεία διαδικτυακών τροφίμων Ocado σημείωσε άνοδο 5%, αφού έγινε γνωστό ότι η αμερικανική Kroger συμφώνησε να καταβάλει 350 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση μετά την ακύρωση σχεδίων για κέντρο διανομής της Ocado στις ΗΠΑ.

Αναθεώρηση ΑΕΠ της ευρωζώνης προς τα πάνω

Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,3% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Τα προκαταρκτικά στοιχεία του Οκτωβρίου είχαν δείξει ότι η οικονομία είχε αυξηθεί κατά 0,2% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Για σύγκριση, η οικονομία της ευρωζώνης είχε αναπτυχθεί μόλις 0,1% το δεύτερο τρίμηνο, μετά από αύξηση 0,6% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.