Πυρετός-διαβουλεύσεων-στην-Ευρώπη-για-τα-ρωσικά-assets:-Προτιμότερα-σαν-διαπραγματευτικά-εργαλεία,-λέει-η-euroclear

Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται «παγωμένα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό εργαλείο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, αντί για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημιώσεων 165 δισεκατομμυρίων ευρώ για το Κίεβο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Euroclear, Βαλερί Ουρμπέν. Συνολικά, στη Euroclear βρίσκονται «παρκαρισμένα» ρωσικά assets αξίας περίπου 183 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Ουρμπέν, η καλύτερη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα ήταν για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία και όχι για τη δημιουργία ενός περίπλοκου και ριψοκίνδυνου νομικού σχήματος για την εξασφάλιση ενός δανείου αποζημιώσεων. , δήλωσε η Ουρμπέν «Αυτή τη στιγμή, θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για τις διαπραγματεύσεις ειρήνης, παρά να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά περίπλοκη και επικίνδυνη νομική δομή και στη συνέχεια να χαθεί αυτή η επιρροή στις συνομιλίες»στο βελγικό δίκτυο VRT.

Η δήλωση της Ουρμπέν έρχεται μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Τετάρτη για τη χορήγηση δανείου αποζημιώσεων στην Ουκρανία, μόλις δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Οι πόροι του πολεμικού ταμείου της Ουκρανίας αναμένεται να εξαντληθούν τον Απρίλιο, και οι ηγέτες πρέπει να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα χρήματα του Κρεμλίνου για να εξασφαλίσουν την επιβίωση του Κιέβου ή αν θα υποστηρίξουν την πολεμική προσπάθεια με χρήματα των φορολογουμένων.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πρότεινε αντί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για το δάνειο αποζημιώσεων, να χρησιμοποιηθούν για τις προσπάθειες ανασυγκρότησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, μόλις συμφωνηθεί μια εκεχειρία. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο ειρήνης των 28 σημείων, οι ΗΠΑ θα έπαιρναν το «50%» των κερδών από αυτήν την δραστηριότητα, ωστόσο το σχέδιο αυτό είχε δεχθεί έντονη κριτική από τους Ευρωπαίους για την ευνοϊκή στάση του προς τη Μόσχα και αργότερα αντικαταστάθηκε με ένα νέο, το οποίο, πάντως, δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος στο Κρεμλίνο.

Η κυβέρνηση του Βελγίου, υπό την ηγεσία του Φλαμανδού εθνικιστή Μπαρτ Ντε Βέβερ, ανησυχεί ότι το δάνειο αποζημιώσεων θα μπορούσε να προκαλέσει ρωσική αντεπίθεση. Ο Ντε Βέβερ απαιτεί από τις πρωτεύουσες της ΕΕ να παρέχουν χρηματοδοτικές εγγυήσεις που θα μπορούν να καταβληθούν άμεσα σε περίπτωση που η Μόσχα καταφέρει να επανακαταλάβει τα χρήματα.

Η Euroclear, η οποία έχει έδρα στις Βρυξέλλες, έχει επίσης άμεσο συμφέρον από τις διαπραγματεύσεις, καθώς κατέχει τη μεγαλύτερη μερίδα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Η Ουρμπέν πρόσθεσε ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι από τη σύνδεση των περιουσιακών στοιχείων με το δάνειο αποζημιώσεων είναι πολύ μεγάλοι. Η πιθανή πτώχευση της Euroclear από αυτήν την πρωτοβουλία θα «επηρεάσει την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς» και θα έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά.

Συνάντηση της Φον ντερ Λάιεν με τον Μερτς και τον Βέλγο πρωθυπουργό το βράδυ

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με το Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και με τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, με αντικείμενο την πρόταση για τη χορήγηση δανείου επανορθώσεων στην Ουκρανία, μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ.

Τη συνάντηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον τόπο και την ακριβή ώρα. Όπως διευκρίνισε, η Πρόεδρος της Επιτροπής θα συναντηθεί αρχικά με τον Γερμανό Καγκελάριο, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει και ο Βέλγος πρωθυπουργός. «Θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν περαιτέρω την πρόταση που παρουσίασε πριν από δύο ημέρες η Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν, η οποία έρχεται την κατάλληλη χρονική στιγμή και συνοδεύεται από τη σχετική νομοθετική βάση, προκειμένου να επανεκκινήσει η συζήτηση με τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου», σημείωσε η Π. Πίνιο.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, ανοίγει μια νέα περίοδος διαβουλεύσεων ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, το οποίο καλείται να καταλήξει σε συμφωνία. Υπενθύμισε, επίσης, ότι στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες της ΕΕ ανέθεσαν στην Επιτροπή να παρουσιάσει μια λύση για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας την περίοδο 2026-2027.

Ερωτηθείσα σχετικά με το «μηχανισμό αλληλεγγύης» για τον επιμερισμό των βαρών και τις εθνικές εγγυήσεις, η Π. Πίνιο περιορίστηκε να πει ότι η πρόταση της Επιτροπής βασίστηκε στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα επίπεδα με τα κράτη-μέλη και ιδίως σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων. Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η Φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει πως η πρότασή της λαμβάνει υπόψη «σχεδόν όλες» τις ανησυχίες του Βελγίου.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ δήλωσε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία ότι το Βέλγιο στηρίζει σταθερά την Ουκρανία και είναι πρόθυμο να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ενισχύσει και να υποστηρίξει περαιτέρω τη χώρα». Εξέφρασε πάντως τη λύπη του για «τα υπονοούμενα και τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν» σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στη Euroclear, υπογραμμίζοντας: «το Βέλγιο είναι πρόθυμο να κάνει θυσίες, αλλά δεν πρέπει να κληθεί να κάνει το αδύνατο».

Σε ανάρτηση του στο «Χ», ο Βέλγος πρωθυπουργός αναφέρει: «Στο Κοινοβούλιο, απάντησα σε ερωτήσεις σχετικά με τη θέση της χώρας μας για τη Euroclear. Πολλοί ψευδείς υπαινιγμοί διαδίδονται για να μας ασκήσουν πίεση, αλλά οι όροι μας είναι λογικοί και εποικοδομητικοί. Δεν πρόκειται να επιβαρυνθούμε με ανεύθυνους κινδύνους».