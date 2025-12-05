Σε-ποιες-νέες-πόλεις-θα-φτάσει-το-φυσικό-αέριο

Το υψηλό ενδιαφέρον για νέες συνδέσεις στο φυσικό αέριο κάνει την ITALGAS να ανεβάζει ταχύτητα στο επιχειρησιακό της πλάνο για την Ελλάδα με δρομολογούμενες επενδύσεις 1 δισ ευρώ μέχρι το 2031.

Στα μεγέθη που δίνουν το βασικό στίγμα ξεχωρίζουν οι επτά νέες πόλεις στις οποίες θα φτάσει το φυσικό αέριο το 2026, το γεγονός ότι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας θα έχουν προστεθεί στο ελληνικό σύστημα πάνω από 2.000 νέα χιλιόμετρα, καθώς και 258.000 νέοι πελάτες, ενώ θα έχουν αντικατασταθεί και οι 568.000 σημερινοί μετρητές με «έξυπνους».

Στη πράξη, η μερίδα του λέοντος από τους στόχους για την επόμενη πενταετία που παρουσίασε χθες η διοίκηση της Enaon EDA, θυγατρικής του ομίλου ITALGAS, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Πάολο Γκάλο, πέραν της αύξησης των νέων συνδέσεων και τη ψηφιοποίηση των υποδομών και του συστήματος, αφορά τη ταχύτερη επέκταση του δικτύου.

Στο μέτωπο αυτό, το φυσικό αέριο θα φτάσει μέσα στο 2026 σε 7 νέες ελληνικές πόλεις, δηλαδή σε Ιωάννινα, Αρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα (η κατασκευή ξεκινά την επόμενη εβδομάδα), Αγρίνιο, Πάτρα και Πύργο, οι οποίες θα προστεθούν στις 52 περιοχές που εξυπηρετούνται στην Αττική, τις 14 στη Θεσσαλονίκη και τις 18 στη Θεσσαλία.

Οι επτά αυτές πόλεις «παίρνουν τη σκυτάλη» από την Αμφισσα, το Καρπενήσι, τη Φλώρινα, τη Βέροια, την Αλεξάνδρεια και τη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας που συνδέθηκαν μέσα στο 2025.

Στην επέκταση του δικτύου θα διοχετευθεί περίπου το 70% του συνολικού μπατζετ, δηλαδή 507 εκατομμύρια – τα υπόλοιπα 108 εκατ θα διατεθούν για ψηφιοποίηση υποδομών και 76 εκατ για συντηρήσεις – ώστε στο τέλος της δεκαετίας 915.000 νοικοκυριά (ή το 40% του συνόλου), να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο.

Εκτός των νέων συνδέσεων, ο στόχος είναι έως το 2030 το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η Εnaon (η μετονομασία της ΔΕΠΑ Υποδομών που εντάχθηκε το 2023 στον ιταλικό όμιλο) να εκτείνεται σε μήκος 11.000 χλμ έναντι 9.000 που είναι σήμερα, καθώς επίσης να έχουν αντικατασταθεί και οι 568.000 σημερινοί παλαιάς τεχνολογίας μετρητές κατανάλωσης φυσικού αερίου με νέους «έξυπνους», επιτρέποντας τη παρακολούθηση του δικτύου από απόσταση, τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν διαρροών, κ.ό.κ.

Στη πράξη η διοίκηση της εταιρείας, δηλαδή η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon Μπάρμπαρα Μοργκάντε και η επικεφαλής της Enaon EDA Φραντσέσκα Ζανινότι, εξιδείκευσαν χθες το σχέδιο της ITALGAS για την Ελλάδα που είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά σε αδρές γραμμές κατά την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου όλου του ομίλου για την περίοδο 2025-2031 στο Λονδίνο στα τέλη Οκτωβρίου.

Έχει τη σημασία του ότι πέραν της παραδοσιακής της δραστηριότητας, δηλαδή τα δίκτυα, η ιταλική εταιρεία ενδιαφέρεται να μπει και σε άλλους τομείς της ελληνικής αγοράς ενέργειας, όπως είπε ο κ. Γκάλο, ο οποίος δεν απέκλεισε την είσοδο στο παιχνίδι των ενεργειακών αναβαθμίσεων του κτιριακού τομέα, (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, Δημόσιο).

Τα σενάρια για τις ταρίφες

Στο βασικό ερώτημα ως προς το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις του νέου 5ετούς πλάνου και κατά πόσο είναι πιθανό οι καταναλωτές (νοικοκυριά, επιχειρήσεις) να δουν αυξήσεις στις ταρίφες που πληρώνουν, σαφής απάντηση θα υπάρξει μετά την έγκριση του επενδυτικού πλάνου από τη ΡΑΑΕΥ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Διευθύνουσα Συμβούλος της Enaon, Μάρμπαρα Μοργάντε, η υλοποίηση των επενδύσεων και το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την έγκριση του πλάνου και κατά πόσο αυτή θα αφορά το 100% των προτεινόμενων επενδύσεων.

Στο βαθμό που το πρόγραμμα εγκριθεί στο συνολό του, η επικεφαλής της εταιρείας απάντησε ότι θα δούμε μειώσεις στις χρεώσεις, καθώς όσο περισσότεροι πελάτες συνδέονται με το φυσικό αέριο, τόσο αυξάνονται τα έσοδα και η ανάγκη για αυξήσεις στα τέλη χρήσης δικτύου περιορίζονται.

Το θέμα δεν αφορά το 2026, οι χρεώσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν την επόμενη χρονιά και η πρόταση της εταιρείας για τα τιμολόγια αφορά αυτά που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, με την Enaon να την υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχη το προσεχή Μάρτιο. Πάντως η ίδια η κα Μοργκάντε άφησε ανοικτό ένα παράθυρο για αυξήσεις, λέγοντας ότι στο τέλος της τρέχουσας ρυθμιστικής περιόδου (2023-2026) η εταιρεία πιθανότατα θα ανακτήσει έσοδα από προηγούμενα έτη.

Τα στοιχεία για τη μέχρι τώρα εκτέλεση του επενδυτικού της πλάνου, δηλαδή για τη περίοδο 2023-2025, δείχνουν ότι έχουν προστεθεί 1.500 χιλιόμετρα δικτύου, έχει ενεργοποιηθεί ο εφοδιασμός σε 13 πόλεις, και οι πελάτες έχουν αυξηθεί κατά 67.000.