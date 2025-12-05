Στα «πράσινα» η Wall Street – Τέταρτη συνεχόμενη άνοδος για S&P 500

Στα «πράσινα» έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή (5/12), με τον δείκτη S&P 500 να κινείται σε κλείνει κερδοφόρα για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Παράλληλα, οι επενδυτές μελετούσαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν περαιτέρω κίνητρο στη Fed να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινήθηκε ανοδικά κατά 0,22% στις 47.954,99 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 6.869,07 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,31% στις 23.578,13 μονάδες.

Οι παράγοντες της αγοράς ανέλυαν μια νέα σειρά οικονομικών ανακοινώσεων την Παρασκευή. (5/12) Το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι ο βασικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE) για τον Σεπτέμβριο – που είχε καθυστερήσει λόγω της ιστορικής διάρκειας του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης – διαμορφώθηκε σε ετήσιο ρυθμό 2,8%, χαμηλότερα από την εκτίμηση των 2,9% της Dow Jones. Η μηνιαία άνοδος 0,2% του core PCE ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις, όπως και οι μηνιαίες και ετήσιες αναγνώσεις του γενικού δείκτη PCE.

Επιπλέον, την Παρασκευή δημοσιεύθηκε (5/12) και η έρευνα καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, μια έκθεση που παρέχει εικόνα για το κλίμα και τις προσδοκίες πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η οποία διαμορφώθηκε υψηλότερα από το αναμενόμενο για τον Δεκέμβριο.

Η έκθεση PCE — το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed — παρέχει στην κεντρική τράπεζα την τελευταία της αξιολόγηση πριν από την απόφαση για τα επιτόκια την Τετάρτη. Με τον πληθωρισμό να διατηρείται ήπιος, η αγορά εργασίας παραμένει στο επίκεντρο, έπειτα από πρόσφατες ενδείξεις επιβράδυνσης. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι αυτό θα ωθήσει τη Fed να μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της μονάδας όταν ανακοινώσει την απόφασή της την Τετάρτη.

Οι traders τιμολογούν πιθανότητα 87% για μείωση επιτοκίων την Τετάρτη (10/12), πολύ υψηλότερη σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME. Το βασικό επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στοχεύει σήμερα στο εύρος 3,75%-4%, διαπραγματευόμενο κοντά στο άνω άκρο του εν μέσω πιέσεων στις αγορές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Κατά τα άλλα, οι μετοχές κλείνουν την εβδομάδα κερδοφόρα. Ο S&P 500 είναι αυξημένος κατά 0,4% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq και ο Dow των 30 μετοχών έχουν κερδίσει σχεδόν 1% και 0,6%, αντίστοιχα. Σημαντικό είναι ότι οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά στην ίδια περίοδο, με τον δείκτη Russell 2000 να ενισχύεται κατά 1,1%.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής, η μετοχή της Netflix κινήθηκε νευρικά, αρχικά σημειώνοντας μεγάλες απώλειες μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery για την αγορά των κινηματογραφικών και streaming περιουσιακών της στοιχείων έναντι 72 δισ. δολαρίων — μια συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες. Η μετοχή της Netflix υποχωρούσε τελευταία κατά 2%, ενώ η μετοχή της WBD σημείωνε άνοδο 5%.

Η μετοχή της Netflix περιόρισε μέρος των απωλειών της αφού υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης είπε στο CNBC ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει τη συμφωνία με «έντονο σκεπτικισμό».

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI σημείωσε κέρδη 0,80% στα 60,15 δολάρια το βαρέλι. Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,84% στα 63,79 δολάρια. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,30% στα 4.230,55 δολάρια η ουγγιά.