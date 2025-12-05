Στ. Παπασταύρου: Διπλωματικός πυρετός στην Ουάσιγκτον για την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ

Σειρά επαφών θα έχει στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για ενίσχυση και περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, μετά το συνέδριο PTEC που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα.

Μπαράζ επαφών

Την Παρασκευή ο κ. Παπασταύρου θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Foundation for the Defense of Democracies (FDD). Στη συνέχεια θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων της Chevron, Αλεξ Μίτση, καθώς και με στελέχη της ConocoPhillips, εταιρία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Λίγο πριν την αναχώρηση του το Σάββατο, ο υπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον παρουσιαστή Μάικ Εμάνουελ του τηλεοπτικού δικτύου Fox News στο πλαίσιο ανάδειξης της ενεργειακής διπλωματίας της χώρας μας

Τρεις άξονες

Οι επαφές του υπουργού Ενέργειας στην Ουάσιγκτον έχουν κινούνται σε τρεις βασικούς πυλώνες, προσπαθώντας να καλύψουν όλο το φάσμα των θεσμών και των προσώπων που συνδιαμορφώνουν την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ. Υπό αυτό το πρίσμα, το πρόγραμμα περιλάμβανε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, στρατηγικά επιλεγμένους νομοθέτες και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα.

Στο κυβερνητικό σκέλος συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και αξιωματούχους του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να εμφανίζουν χαρακτηριστική οικειότητα έπειτα από τις συνεχείς επαφές των τελευταίων μηνών, ενώ ο κ. Μπέργκαμ ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ για ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα.

Στο Κογκρέσο ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε στοχευμένες επαφές και στα δύο νομοθετικά σώματα σε διακομματικό επίπεδο. Αρχικά, επικεντρώθηκε στα ηγετικά στελέχη της ομάδας ελληνικών υποθέσεων (Hellenic Caucus) στην Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς οι συγκεκριμένοι βουλευτές βρίσκονται διαχρονικά στη πρώτη γραμμή προώθησης της θετικής ατζέντας της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας αλλά και των ζητημάτων που σχετίζονται με την Τουρκία και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, πραγματοποιήσει συναντήσεις με γερουσιαστές που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε κρίσιμες επιτροπές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπασταύρου συνάντησε τους γερουσιαστές:

Τζέρι Μόραν (μέλος της Επιτροπής Κατανομής Πόρων)

Τεντ Κρουζ (πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου και Μεταφορών)

Μπιλ Χάγκερτι (μέλος των Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων και Κατανομής Πόρων)

Ρούμπεν Γκαλέγκο (μέλος Επιτροπής Ενέργειας)

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί νομοθέτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα μας αλλά και για τα βήματα που γίνονται για την εξέλιξη του σχήματος 3+1, το οποίο πιθανότατα θα συνεδριάσει ξανά τον Απρίλιο στην Ουάσιγκτον.

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Διεθνή Αναπτυξιακή Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC), την οποία η διοίκηση Τραμπ θεωρεί ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής διπλωματίας που πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού με την Κίνα. Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μπεν Μπλακ, καθώς και με τον Επικεφαλής Επενδύσεων Κόνορ Κόλμαν, με αντικείμενο την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για ενεργειακές υποδομές.

Τέλος, στο πλαίσιο των εταιρικών επαφών, ο υπουργός ενέργειας συναντήθηκε με τον CEO of εταιρίας Venture Global Μάικ Σέιμπελ. Η Venture Global υπέγραψε πρόσφατα με την AKTOR-ΔΕΠΑ το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο στην νοτιοανατολική Ευρώπη για την παροχή αμερικανικού LNG, εξέλιξη που χαιρετίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ ως στρατηγική επιτυχία.

