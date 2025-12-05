Το Βερολίνο βυθίζεται σε αστάθεια και η Ευρώπη φοβάται νέο κύμα αβεβαιότητας

Λίγους μόλις μήνες μετά τον σχηματισμό του, ο μεγάλος συνασπισμός του Φρίντριχ Μερτς με το SPD δείχνει ήδη σημάδια βαθιάς φθοράς. Η κυβέρνηση που προέκυψε μετά τις πρόωρες εκλογές του 2025 – με κορμό CDU/CSU και εταίρο τους Σοσιαλδημοκράτες – διαθέτει μια ισχνή πλειοψηφία στη Μπούντεσταγκ και στηρίζεται σε μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα σε συντηρητικές, κοινωνικά προσανατολισμένες και βαθιά ανήσυχες για την άνοδο της άκρας δεξιάς δυνάμεις.

Η εκκίνηση του Μερτς συνοδεύτηκε από μεγάλες εξαγγελίες: επανεκκίνηση της γερμανικής οικονομίας, επιτάχυνση επενδύσεων σε άμυνα και υποδομές, πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία και πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην Κίνα. Στην πράξη, όμως, η κυβέρνηση βρέθηκε γρήγορα εγκλωβισμένη σε τρεις παράλληλες κρίσεις: μια δομική οικονομική ύφεση, ένα πολιτικό τοπίο που μετατοπίζεται προς την άκρα δεξιά και εσωτερικές ρωγμές σε ένα ήδη δυσκίνητο κυβερνητικό σχήμα.

Η σπίθα: η εξέγερση για τις συντάξεις

Η άμεση αφορμή για την τωρινή κυβερνητική κρίση είναι ένα φαινομενικά «τεχνικό» νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό, το οποίο διατηρεί ουσιαστικά τα σημερινά επίπεδα παροχών. Το νομοσχέδιο θεωρήθηκε κεντρικό για την αξιοπιστία της κυβέρνησης και προσωπικό στοίχημα του καγκελάριου. Ωστόσο, η νεολαιίστικη πτέρυγα των Χριστιανοδημοκρατών – περίπου 18 βουλευτές – εξεγέρθηκε ανοιχτά, καταγγέλλοντας ότι η ρύθμιση είναι δημοσιονομικά μη βιώσιμη και φορτώνει το κόστος στις νεότερες γενιές.

Με δεδομένη την οριακή πλειοψηφία των 12 ψήφων, μια τέτοια ανταρσία δεν είναι συμβολική· μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Την τελευταία στιγμή, η απόφαση της Αριστεράς να απόσχει και όχι να καταψηφίσει φαίνεται πως διασφαλίζει την τυπική έγκριση του νομοσχεδίου. Ωστόσο, το πολιτικό μήνυμα είναι σαφές: ο Μερτς δεν μπορεί να ελέγξει ούτε την ίδια του την κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνησή του επιβιώνει χάρη στην ανοχή της αντιπολίτευσης. Για μια συντηρητική ηγεσία που εξελέγη υποσχόμενη «τάξη και πυγμή», αυτό ισοδυναμεί με πολιτική ταπείνωση.

Βαθύτερες πληγές: οικονομία σε «ελεύθερη πτώση»

Η κυβερνητική κρίση δεν θα ήταν τόσο επικίνδυνη αν δεν πατούσε πάνω σε ένα εξαιρετικά σκοτεινό οικονομικό φόντο. Ο σημαντικότερος βιομηχανικός σύνδεσμος της χώρας μιλά ανοιχτά για τη «βαθύτερη κρίση» της γερμανικής οικονομίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποιώντας ότι η Γερμανία ως επιχειρηματικός προορισμός βρίσκεται σε «ελεύθερη πτώση».

Η βιομηχανική παραγωγή υποχωρεί για τέταρτο συνεχόμενο έτος, η ενέργεια παραμένει ακριβή, η μετάβαση στην πράσινη οικονομία πλήττει ιδιαίτερα την αυτοκινητοβιομηχανία και την βαριά βιομηχανία, ενώ η γήρανση του πληθυσμού και οι ελλείψεις εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού επιβαρύνουν το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν για το 2025 σχεδόν μηδενική ανάπτυξη, με μια μόνο υποτυπώδη βελτίωση το 2026.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση Μερτς έχει επιχειρήσει έναν δύσκολο συνδυασμό: χαλάρωση της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω ειδικών ταμείων για άμυνα και υποδομές, αλλά χωρίς να ακυρώνει τον πολιτικά φορτισμένο «κόφτη χρέους» που παραμένει βαθιά ριζωμένος στο γερμανικό πολιτικό DNA. Η ισορροπία αυτή όμως δεν πείθει ούτε τους συντηρητικούς «γεράκια» του κόμματός του ούτε τους σοσιαλδημοκράτες εταίρους, που βλέπουν ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια φουσκώνει ενώ η ανάπτυξη δεν έρχεται.

Το φάντασμα της άκρας δεξιάς και η φθορά του πολιτικού κέντρου

Παράλληλα με την οικονομική κρίση, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εκρηκτική αναδιάταξη του κομματικού συστήματος. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει πετύχει ιστορικά υψηλά ποσοστά – σε ορισμένες δημοσκοπήσεις αναδεικνύεται πρώτη δύναμη σε εθνικό επίπεδο – εκμεταλλευόμενη τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, την ενεργειακή μετάβαση, τις δαπάνες για την Ουκρανία και τη μετανάστευση.

Η AfD εξακολουθεί να είναι απομονωμένη σε επίπεδο κυβερνητικών συμμαχιών, καθώς όλα τα μεγάλα κόμματα επιμένουν στο λεγόμενο «δημοκρατικό ανάχωμα». Ωστόσο, η άνοδος της ήδη έχει τρεις κρίσιμες επιπτώσεις:

Πιέζει τη CDU/CSU προς πιο σκληρές θέσεις στο μεταναστευτικό, στην ενέργεια και στην ευρωπαϊκή πολιτική, δυσκολεύοντας τον συμβιβασμό με το SPD. Κάνει πιο δύσκολη τη συγκρότηση μελλοντικών κυβερνήσεων, καθώς αφαιρεί μεγάλο ποσοστό ψήφων από το παραδοσιακό κέντρο. Τροφοδοτεί ένα γενικευμένο αίσθημα ότι το «παλιό σύστημα» δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί σταθερότητα και ευημερία.

Σε αυτό το κλίμα, κάθε κυβερνητική αποτυχία – όπως ένα νομοσχέδιο που περνά χάρη στις ψήφους ή την αποχή της αντιπολίτευσης – εμφανίζεται ως ακόμη μία απόδειξη ότι το κέντρο δεν ελέγχει πια την κατάσταση.

Ένας καγκελάριος υπό πολιορκία

Ο Μερτς βρέθηκε αρχικά στο προσκήνιο ως ο ηγέτης που θα «έβαζε τάξη» μετά το χάος της προηγούμενης περιόδου και τη συνταγματική κρίση γύρω από τον προϋπολογισμό. Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι σχεδόν αντεστραμμένη. Η αδυναμία του να περάσει κρίσιμες ψηφοφορίες χωρίς ατυχίες, η ανάγκη δεύτερου γύρου για την εκλογή του στην καγκελαρία και η αποτυχία να ελέγξει την εσωκομματική αντιπολίτευση έχουν πλήξει σοβαρά το προφίλ του.

Την ίδια ώρα, η επιχειρηματική ελίτ, που αρχικά είδε με ανακούφιση την απομάκρυνση της προηγούμενης κυβέρνησης, μιλά πλέον ανοιχτά για «κυβέρνηση που δεν αντιδρά με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα» απέναντι στην οικονομική κατρακύλα. Για έναν καγκελάριο που παρουσιάστηκε ως φίλος της αγοράς και της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η δημόσια δυσφορία των βιομηχάνων είναι ίσως πιο επικίνδυνη και από την κριτική της αντιπολίτευσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι έγκυρες διεθνείς αναλύσεις μιλούν πλέον για έναν κυβερνητικό συνασπισμό που βρίσκεται σε «υπαρξιακή κρίση δικής του κοπής» και θα μπορούσε να καταρρεύσει μέσα σε λίγους μόλις μήνες αν δεν αποκατασταθεί η στοιχειώδης πειθαρχία και αν δεν υπάρξει ένα πιο πειστικό σχέδιο εξόδου από την ύφεση.

Πιθανά σενάρια: από ανασχηματισμό μέχρι νέες εκλογές

Τυπικά, η κυβέρνηση μπορεί να επιβιώσει της κρίσης του συνταξιοδοτικού. Πολιτικά, όμως, η ζημιά έχει γίνει. Τα πιθανά σενάρια είναι τέσσερα:

Εσωτερική πειθαρχία και «πάγωμα» των μεταρρυθμίσεων: Ο Μερτς καταφέρνει να επαναφέρει τους αντάρτες στο μαντρί με αντάλλαγμα επιβράδυνση των πιο ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε συντάξεις, αγορά εργασίας και ενέργεια. Αυτό θα δώσει πρόσκαιρη σταθερότητα, αλλά θα παγώσει την ατζέντα αλλαγών. Μεγάλος ανασχηματισμός: Θυσία υπουργών-συμβόλων, αλλαγές στα οικονομικά χαρτοφυλάκια και ενδεχομένως παραχωρήσεις στο SPD για να διασωθεί η κυβερνητική συνοχή. Το ρίσκο εδώ είναι να δοθεί η εντύπωση πανικού. Κυβέρνηση μειοψηφίας de facto: Η κυβέρνηση συνεχίζει να κυβερνά, αλλά στηρίζεται συστηματικά σε ψήφους ή αποχές από την αντιπολίτευση για να περνά κρίσιμα νομοσχέδια. Αυτό θα είναι μόνιμη πηγή αστάθειας και θα κανονικοποιήσει την εικόνα μιας εξουσίας «με σωληνάκια». Κατάρρευση και νέες εκλογές: Αν η εσωκομματική ανταρσία πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά ή αν το SPD κρίνει ότι η φθορά του γίνεται μη αναστρέψιμη, δεν αποκλείεται πρόωρη προσφυγή στις κάλπες – με τον κίνδυνο η AfD να βγει ακόμη πιο ενισχυμένη.

Κανένα από τα παραπάνω σενάρια δεν παραπέμπει σε επιστροφή σε μια «παλιά, καλή» γερμανική κανονικότητα. Η εποχή της σταθερής, προβλέψιμης Γερμανίας που προσέφερε ευρωπαϊκή ασφάλεια δείχνει να έχει παρέλθει.

Τι σημαίνει η γερμανική κρίση για την Ευρώπη

Η πιθανότητα βαθύτερης κυβερνητικής κρίσης στο Βερολίνο δεν είναι εσωτερικό ζήτημα της Γερμανίας· είναι ευρωπαϊκός κίνδυνος πρώτης γραμμής. Πρώτον, διότι η Γερμανία παραμένει ο βασικός οικονομικός και βιομηχανικός πυλώνας της ΕΕ. Μια παρατεταμένη ύφεση και πολιτική παράλυση στο Βερολίνο υπονομεύουν τις προσπάθειες της Ευρώπης να χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση, να αναβαθμίσει τις υποδομές της και να θωρακιστεί απέναντι σε έναν πιο επιθετικό κόσμο.

Δεύτερον, η Γερμανία είναι κομβικός παίκτης στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας – από την Ουκρανία μέχρι τη συζήτηση για αύξηση των αμυντικών δαπανών και κοινά εξοπλιστικά προγράμματα. Μια κυβέρνηση κρεμασμένη από τα μαλλιά δύσκολα μπορεί να πάρει μεγάλες, αντιδημοφιλείς αποφάσεις που απαιτούνται για να ανταποκριθεί η Ευρώπη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τρίτον, η άνοδος της AfD και η φθορά του παραδοσιακού κέντρου στη Γερμανία λειτουργούν ως επιταχυντής για τις ήδη υπάρχουσες φυγόκεντρες τάσεις στην ΕΕ. Αν η μεγαλύτερη χώρα της Ένωσης δείξει ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει την άκρα δεξιά εντός ενός σταθερού κυβερνητικού πλαισίου, θα ενισχυθούν ανάλογες δυνάμεις σε άλλα κράτη-μέλη και θα δυσκολέψουν περαιτέρω οι συναινέσεις σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η δημοσιονομική ενοποίηση ή η κοινή στάση απέναντι σε Ρωσία και Κίνα.

Με απλά λόγια, μια Γερμανία που μπαίνει σε περίοδο πολιτικής αστάθειας και οικονομικής στασιμότητας σημαίνει μια Ευρώπη πιο αδύναμη, πιο πολυδιασπασμένη και λιγότερο ικανή να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της σε έναν κόσμο που σκληραίνει. Η έκβαση της τωρινής κυβερνητικής κρίσης στο Βερολίνο δεν θα κρίνει μόνο την τύχη του Φρίντριχ Μερτς· θα είναι δείκτης για το αν η ευρωπαϊκή ήπειρος μπορεί ακόμη να βασιστεί στον μέχρι τώρα «ατμομηχανή» της ή αν μπαίνουμε οριστικά σε μια νέα εποχή, όπου η Γερμανία δεν θα είναι πια η σταθερή άγκυρα αλλά μια ακόμη εστία αβεβαιότητας.