Το Netflix βάζει χέρι στη Warner: Συμφωνία–μαμούθ αλλάζει τον χάρτη της παγκόσμιας ψυχαγωγίας

Η Warner Bros. Discovery (WBD) έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για συμφωνία πώλησης των στούντιο και της πλατφόρμας HBO Max στη Netflix, μια κίνηση που –σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα– θα αναδιαμορφώσει εκ βάθρων τη βιομηχανία ψυχαγωγίας και μέσων.

Η μετάβαση της Warner σε αποκλειστικές συνομιλίες με τη Netflix έρχεται μετά τον τελευταίο γύρο προσφορών για την εταιρεία, γνωστή για τον Superman και το franchise του Harry Potter. Η Paramount είχε επιδιώξει να αγοράσει ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων όπως CNN, TNT και TBS, ενώ η Comcast ενδιαφερόταν για τα στούντιο και την πλατφόρμα HBO Max.

Οι πηγές αναφέρουν ότι Netflix και Warner αναμένεται να ανακοινώσουν τη συμφωνία άμεσα.

Και οι τρεις εταιρείες επανήλθαν με βελτιωμένες προσφορές αυτή την εβδομάδα. Η Netflix –σπίτι σειρών όπως “Stranger Things” και “Love Is Blind”– έχει καταθέσει κυρίως προσφορά μετρητών, όπως έχει αποκαλύψει η Wall Street Journal.

Η Netflix, ήδη ο μεγαλύτερος συνδρομητικός streaming πάροχος, ελπίζει ότι τα στούντιο κινηματογράφου και τηλεόρασης της Warner Discovery, μαζί με τις τεράστιες βιβλιοθήκες περιεχομένου και το HBO Max, θα ενισχύσουν σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της. Μια τέτοια συγχώνευση θα ήταν με διαφορά η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της.

Η - είχε νωρίτερα αποκαλύψει τις αποκλειστικές συνομιλίες Netflix–Warner Discovery.

Η Warner Discovery συνεχίζει το σχέδιό της να χωριστεί σε δύο εταιρείες: μία που θα περιλαμβάνει τα στούντιο και τις δραστηριότητες streaming και μία δεύτερη που θα κρατήσει τα παγκόσμια καλωδιακά δίκτυα, πριν ολοκληρωθεί η πιθανή συμφωνία με τη Netflix.

Το ενδιαφέρον της Netflix για τη Warner Discovery έχει προκαλέσει ανησυχίες σε ορισμένους Αμερικανούς νομοθέτες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, καθώς η εξαγορά του HBO Max θα μπορούσε να της δώσει υπερβολική δύναμη στην αγορά streaming, σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά της Journal.

Μια πιθανή εξαγορά των στούντιο και του streaming της Warner από τη Netflix εγείρει ερωτήματα για το πώς θα αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο της Netflix. Για παράδειγμα, η Warner κυκλοφορεί τις ταινίες της πρώτα στους κινηματογράφους και πολύ αργότερα στις πλατφόρμες, ενώ η Netflix παράγει κυρίως ταινίες με στόχο να ενισχύσει τις συνδρομές της.

Παράλληλα, το τηλεοπτικό στούντιο της Warner πουλάει σειρές σε διάφορα δίκτυα και streaming υπηρεσίες – ακόμη και σε ανταγωνιστές τόσο του HBO Max όσο και της Netflix. Η Netflix ιστορικά κρατά τις παραγωγές της αποκλειστικά δικές της.

Οι αποκλειστικές συζητήσεις αποτελούν πλήγμα για τις φιλοδοξίες του CEO της Paramount, David Ellison, ο οποίος οραματιζόταν τη συνένωση δύο ιστορικών brands ψυχαγωγίας, αφού ανέλαβε τον έλεγχο της Paramount νωρίτερα φέτος.

Σε επιστολή της προς τον CEO της Warner Discovery, David Zaslav, η Paramount ανέφερε ότι η εταιρεία «έχει ξεκινήσει μια μυωπική διαδικασία με προαποφασισμένο αποτέλεσμα που ευνοεί έναν μόνο υποψήφιο», τον οποίο θεωρεί ότι είναι η Netflix.

Η Paramount είχε επίσης επικρίνει την πρόταση της Netflix σε προηγούμενη επιστολή προς τους νομικούς συμβούλους της Warner Discovery, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία με τη Netflix πιθανότατα «δεν θα εγκριθεί ποτέ», λόγω των σοβαρών ρυθμιστικών εμποδίων στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, εξαιτίας της παγκόσμιας κυριαρχίας της πλατφόρμας.