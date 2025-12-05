Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros. – Πώς κατέληξαν στο mega deal της ψυχαγωγίας

Το Netflix ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, σε ένα deal που μπορεί να αλλάξει τη βιομηχανία του θεάματος, σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για τις «σκοτεινές αίθουσες».

H ανακοίνωση πάντως έδωσε ένα γρήγορο τέλος σε μια δραματική διαδικασία υποβολής προσφορών στην οποία η Paramount Skydance και η Comcast διεκδικούσαν επίσης τα περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros.

H συναλλαγή αποτιμάται όπως προαναφέρθηκε στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή, με συνολική αξία επιχείρησης περίπου 82,7 δισ. δολάρια (αξία μετοχικού κεφαλαίου 72,0 δισ. δολάρια). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να γίνει μετά τον προηγουμένως ανακοινωθέντα διαχωρισμό του τμήματος Global Networks της WBD, Discovery Global, σε μια νέα εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, που πλέον αναμένεται να ολοκληρωθεί το γ’ τρίμηνο του 2026.

Εάν η συμφωνία εγκριθεί, θα αναδιαμορφώσει ριζικά το Χόλιγουντ σε μια επισφαλή στιγμή για την επιχείρηση ψυχαγωγίας. Αλλά πρώτα θα υποβληθεί σε εντατική κανονιστική αναθεώρηση στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Αγαπημένα franchises, σειρές και ταινίες όπως The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz και το DC Universe θα προστεθούν στο εκτενές χαρτοφυλάκιο της Netflix, που περιλαμβάνει τίτλους όπως Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence και Extraction, δίνουν στο Netflix μια τεράστια βιβλιοθήκη.

«Η αποστολή μας πάντα ήταν να ψυχαγωγούμε τον κόσμο», δήλωσε ο Ted Sarandos, συν-Διευθύνων Σύμβουλος της Netflix. «Συνδυάζοντας τη φανταστική βιβλιοθήκη σειρών και ταινιών της Warner Bros.—από κλασικά διαχρονικά όπως τα Casablanca και Citizen Kane έως αγαπημένα σύγχρονα όπως τα Harry Potter και Friends—με τους καθοριστικούς τίτλους μας όπως Stranger Things, KPop Demon Hunters και Squid Game, θα μπορέσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Μαζί, μπορούμε να δώσουμε στο κοινό περισσότερα από όσα αγαπά και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση του επόμενου αιώνα στην αφήγηση ιστοριών.»

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της Netflix, η οποία μέχρι σήμερα απέφευγε τέτοιου μεγέθους κινήσεις και ένα mega-deal στον χώρο της ψυχαγωγίας και του streaming.

Το Netflix που ξεκίνησε ως υπηρεσία DVD-by-mail πριν σχεδόν 30 χρόνια και έκλεισε το 2024 με έσοδα 39 δισ. δολαρίων, μετατρέπεται πλέον σε έναν απόλυτο κολοσσό περιεχομένου.

Με την εξαγορά θα αποκτήσει

Το δίκτυο HBO και τη βιβλιοθήκη του

Τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros. στο Μπέρμπανκ

Ένα τεράστιο αρχείο franchises

Σημειώνεται ότι η συνολική αξία της Warner υπερβαίνει τα 80 δισ. δολάρια, ενώ πριν από το κλείσιμο της συμφωνίας θα προηγηθεί το spinoff των καλωδιακών καναλιών CNN, TBS και TNT.

Αντιδράσεις και ανησυχίες

Πολλοί κολοσσοί της βιομηχανίας ψυχαγωγίας έχουν ήδη εκφράσει αμφιβολίες, αλλά και ανησυχίες για το πού πηγαίνει η βιομηχανία, καθώς το Netflix καθίσταται κυρίαρχη δύναμη στον χώρο.

Η Cinema United, μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες κινηματογράφων, δήλωσε ότι η συμφωνία «αποτελεί μια άνευ προηγουμένου απειλή για την παγκόσμια επιχείρηση προβολής», δεδομένης της γενικής αποστροφής του Netflix για τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες. Αρκτές ταινίες ή δεν βγαίνουν ποτέ στις αίθουσες, ή βγαίνουν στην πλατφόρμα έναν μήνα μετά.

Η Ένωση Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America) αναφέρει ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με το Netflix για να συζητήσει τις «ανησυχίες» σχετικά με την εξαγορά της Warner Bros.

Η εξέλιξη «εγείρει σημαντικές ανησυχίες για την DGA. Πιστεύουμε ότι μια ζωντανή, ανταγωνιστική βιομηχανία – μια βιομηχανία που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τον γνήσιο ανταγωνισμό για τα ταλέντα – είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της σταδιοδρομίας και των δημιουργικών δικαιωμάτων των σκηνοθετών και των ομάδων τους. Θα συναντηθούμε με το Netflix για να εξηγήσουμε τις ανησυχίες μας και να κατανοήσουμε καλύτερα το όραμά τους για το μέλλον της εταιρείας. Ενώ διεξάγουμε αυτόν τον έλεγχο, δεν θα σχολιάσουμε περαιτέρω», συνεχίζει η δήλωση του Σωματείου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Netflix

Με πληροφορίες από CNBC, CNN