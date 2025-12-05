Τράπεζα-Πειραιώς:-Δωρεάν-διάθεση-291.874-ιδίων-μετοχών-σε-39-δικαιούχους

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €2.075.224, βάσει της τιμής κλεισίματος €7,11 της μετοχής της Εταιρείας στις 04.12.2025.

Η “Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή των από 27.06.2023 και 14.04.2025 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών από 19.10.2023 και 23.10.2025 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, για την έγκριση των όρων Προγραμμάτων Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους αυτής και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (“Δικαιούχοι”), διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία στις 04.12.2025, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 39 Δικαιούχους, συνολικά 291.874 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Η ανωτέρω διάθεση ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε βάσει των εφαρμοζόμενων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών και κατόπιν διαπίστωσης της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών.

Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €2.075.224, βάσει της τιμής κλεισίματος €7,11 της μετοχής της Εταιρείας στις 04.12.2025.

Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 27.06.2023 και της 23.09.2025 προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία δεν κατέχει πλέον άμεσα ίδιες μετοχές.

Οι Δικαιούχοι, ως μέλη του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου (MRTs), έχουν υποχρέωση διακράτησης των εν λόγω μετοχών για ένα έτος από την ημερομηνία κτήσης τους.