    Friday, December 5
    Υπ. Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8- 12 Δεκεμβρίου

    Οικονομία

    Κατά την περίοδο 8 Δεκεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 62.580.000 ευρώ σε 53.401 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

    Ειδικότερα:

    1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

    -Από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    -20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

    -1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

    -21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

    -80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

