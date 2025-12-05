Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της Toi & Moi ΑΒΕΕ. Ποια η επιχειρηματική διαδρομή της εταιρείας.

Απαιτητική χρονιά αποδείχθηκε το 2024 για την Toi & Moi ΑΒΕΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο της γυναικείας ένδυσης εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Η εταιρεία προχώρησε σε παύση της λειτουργίας των μη αποδοτικών της καταστημάτων, γεγονός που απέφερε οριακή συρρίκνωση των πωλήσεών της. Την ίδια ώρα ωστόσο περιορίστηκαν και οι καθαρές ζημιές της εταιρείας.

Το δε 2025 χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση της Toi & Moi «μία εξίσου δύσκολη για την αγορά που δραστηριοποιείται η εταιρεία χρονιά, λόγω των δυσμενών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει οι στρατιωτικές ενέργειες στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία, με αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα».

Ωστόσο, η εταιρεία έχει λάβει μέτρα σχετικά με την αναδιοργάνωση της, έτσι ώστε να καταφέρει να διαχειριστεί καλύτερα τα κόστη λειτουργίας της, καθώς και να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της. Με τις ενέργειες που έχουν ληφθεί, η διοίκηση εκτιμά ότι το 2025 θα μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά της κόστη.

Ποια καταστήματα έκλεισαν

Μέσα στο 2024 και στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δικτύου της, η Toi & Moi ΑΒΕΕ έλαβε τη στρατηγική απόφαση να προχωρήσει σε παύση λειτουργίας των μη αποδοτικών καταστημάτων της και συγκεκριμένα των: Mega Outlet Θεσσαλονίκης, Attica Golden Hall και Cosmos Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή πτώση του κύκλου εργασιών, η οποία όμως θεωρείται προσωρινή και ευθυγραμμίζεται με τον μακροπρόθεσμο στόχο βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας του δικτύου.

Στο τέλος δε του 2024, η εταιρεία είχε συνολικά ένα δίκτυο 19 υποκαταστημάτων.

Μείωση 3,56% στον κύκλο εργασιών

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο καθαρός κύκλος εργασιών υποχώρησε στα επίπεδα των 11,90 εκατ. ευρώ αντί των 12,34 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,56%.

Το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 5,91 εκατ. ευρώ έναντι των 6,01 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν σε 551.596,45 ευρώ αντί των 558.278,91 ευρώ του 2023, ενώ τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε 5.738.608,59 ευρώ έναντι των 6.232.932,23 ευρώ του 2023.

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σε 76.189,10 ευρώ από 98.796,90 ευρώ το 2023, ενώ οι καθαρές ζημιές προ φόρων μειώθηκαν το 2024 σε 642.896,58 ευρώ έναντι 967.533,98 ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, με τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2024 να ανέρχονται σε 1.208.273,28 ευρώ έναντι 1.711.834,60 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Στον χώρο της ένδυσης εδώ και τέσσερις δεκαετίες

Η Toi & Moi ιδρύθηκε ως 1988 ως κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία στο χώρο της γυναικείας ένδυσης.

Καθώς η εταιρεία στεγάζει, από την ίδρυσή της τις εργασίες της σε ένα ιδιόκτητο κτήριο στην περιοχή του Περιστερίου, το 1991 αποφασίζει να ανοίξει το πρώτο της αποκλειστικό κατάστημα στην ίδια περιοχή.

Πέντε χρόνια αργότερα ένα δεύτερο ομώνυμο κατάστημα εγκαινιάζει την παρουσία του στην Ερμού, στην πιο πολυσύχναστη αγορά της Αθήνας.

Το 2000 η Toi & Moi, με τη μορφή πλέον ανώνυμης εταιρείας, παρουσιάζει αύξηση τζίρου της τάξεως του 41% σε σχέση με το 1999. Το ίδιο έτος πραγματοποιείται και η αγορά του νέου ακινήτου της εταιρείας, συνολικής εκτάσεως 11000 τ.μ., στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, η εταιρεία επεκτείνει σημαντικά το εταιρικό δίκτυο λιανικής της διαθέτοντας πλέον καταστήματα στις πιο σημαντικές αγορές της Αττικής: Ερμού, Πανεπιστημίου, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Ν. Ιωνία, Πατησίων. Το ίδιο έτος επιταχύνει τις διαδικασίες πραγματοποίησης των νέων κτηριακών της εγκαταστάσεων.

Μέσα στο 2007 δύο νέα ακόμα καταστήματα εντός Ελλάδος προστίθενται στην αλυσίδα – σε Άρτα και Αγρίνιο – ενώ το πρώτο ομώνυμο σημείο πώλησης ανοίγει στο Λίβανο, στην πόλη της Βηρυτού. Το 2007 είναι και η χρονιά που η εταιρεία αποφασίζει να ανακαινίσει μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία πώλησης της αλυσίδας της, ενώ δύο χρόνια αργότερα η εταιρεία εγκαινιάζει την παρουσία της στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο και δη στο Dubai Mall.

Τον Οκτώβριο του 2011 η εταιρεία εγκαινιάζει το δικό της κατάστημα στην πόλη της Πάτρας, ενώ ένα μήνα αργότερα αποκτά το δικό της ομώνυμο σημείο πώλησης στο εμπορικό κέντρο «The Mall Athens» ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο το δίκτυο λιανικής της.

Το 2013 βρίσκει την εταιρεία με ένα επιπλέον κατάστημα στο δίκτυό της και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κηφισιάς, ενώ το 2015 η Toi & Moi επεκτείνεται στην Κύπρο.

Το 2016 το δίκτυο αποτελείται από 29 ομώνυμα καταστήματα και 200 πελάτες χονδρικής σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ από τότε μέχρι και σήμερα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ενδυνάμωση της εικόνας της μέσω στρατηγικών κινήσεων marketing.