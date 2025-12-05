apple:-Κύμα-αποχωρήσεων-υψηλόβαθμων-στελεχών

Η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα αποχωρήσεων στελεχών καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, όχι μόνο στην ηγεσία της, αλλά, αν οι αντίπαλοι πετύχουν τον στόχο τους, και για την επιχείρησή της.

Την Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η γενική σύμβουλος της Apple, Κέιτ Άνταμς, και η αντιπρόεδρος για το περιβάλλον, την πολιτική και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, Λίζα Τζάκσον, αποσύρονται από την εταιρεία..

Οι αποχωρήσεις στελεχών υπογραμμίζουν μια αλλαγή φρουράς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Apple, ακόμη και όταν ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ δεν δείχνει καμία πρόθεση παραίτησης.

Ο Κουκ και οι νέοι βοηθοί του αντιμετωπίζουν μια κρίσιμη δοκιμασία που προετοιμάζει την Apple για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και το κύμα νέων ανταγωνιστικών συσκευών που θα προκύψουν.

Πιο κάτω στο οργανόγραμμα, δεκάδες υπάλληλοι της Apple έχουν αυτομολήσει στην OpenAI και την Meta τους τελευταίους μήνες, σε συνέχεια μιας μακροχρόνιας διαρροής εγκεφάλων που έχει στερήσει από την εταιρεία ανθρώπους ειδικούς στην καινοτομία και έχει σπείρει σε αντιπάλους ανθρώπους με τεχνογνωσία που ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν για να εκθρονίσουν τον βασιλιά των ψηφιακών συσκευών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο επικεφαλής σχεδιαστής λογισμικού της Apple δήλωσε ότι έφευγε για τη Meta, ενώ η Apple χάνει τον επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον διευθύνοντα σύμβουλο λειτουργιών λόγω συνταξιοδότησης.

Με πληροφορίες από CNBC, WSJ