Italgas: Πώς προχωρούν επενδύσεις 1 δισ. στην Ελλάδα – Καταρχήν ενδιαφέρον για ενεργειακές υπηρεσίες

2.500 χλμ. νέου δικτύου και 1 εκατ. καταναλωτές το 2031. «Όχι» στη δραστηριοποίηση στα ύδατα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον CEO της Italgas, Πάολο Γκάλο.

Τον «οδικό χάρτη» για την υλοποίηση επενδύσεων 1 δισ. ευρώ στα ελληνικά δίκτυα διανομής αερίου -επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2031 της Italgas- περιέγραψαν οι διοικήσεις του ιταλικού Ομίλου και των εγχώριων θυγατρικών του, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Όπως ανέφερε ο CEO της Italgas, Πάολο Γκάλο, τα δίκτυα αερίου παραμένουν μία ευέλικτη, αξιόπιστη και ανταγωνιστική λύση στην πορεία απανθρακοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα προσιτό κόστος και επάρκεια τροφοδοσίας. Σημείωσε πως οι Διαχειριστές δικτύων αερίου βρίσκονται στην καρδιά της ενεργειακής μετάβασης, με τους στόχους που θέτουν για τη διακίνηση βιομεθανίου και ανανεώσιμων αερίων να συμβαδίζουν με τους κλιματικούς στόχους της Ε.Ε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, υπογράμμισε πως το ενεργειακό σύστημα είναι περίπλοκο, με το αέριο να προσδίδει ευελιξία, τη στιγμή που το βιομεθάνιο και το «πράσινο» υδρογόνο μπορούν να απανθρακοποιήσουν τις υποδομές.

258.000 νέες συνδέσεις μέχρι το 2030

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Italgas, οι επενδύσεις 1 δισ. έως το 2031 θα αυξήσουν τα εγχώρια δίκτυα κατά 2.500 χλμ., ενώ θα ενισχύσουν τα σημεία παράδοσης σε περίπου 1 εκατομμύριο. Παράλληλα, θα υπάρξει ψηφιοποίηση των υποδομών, με την αντικατάσταση όλων των συμβατικών μετρητών μέχρι το τέλος του 2031 με τον «έξυπνο» μετρητή Nimbus (και «H2-ready») που έχει αναπτύξει ο ιταλικός Όμιλος.

Σε επίπεδο Ομίλου, οι επενδύσεις θα ανέλθουν την περίοδο 2025-2031 συνολικά σε 7,7 δισ. για τις βασικές δραστηριότητες (αναβάθμιση και επέκταση δικτύων, ολοκλήρωση των υποδομών SSLNG για την πρόσβαση στο αέριο περιοχών που βρίσκονται μακριά από το σύστημα μεταφοράς) και σε 3,1 δισ. ευρώ για πρότζεκτ ψηφιοποίησης.

Ειδικά για το εγχώριο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, που βρίσκεται σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ, η CEO της Enaon EDA Φρανσέσκα Ζανινότι, υπογράμμισε πως περιλαμβάνει επενδύσεις 692,8 εκατ. Από αυτές τις επενδύσεις, τα 507 εκατ. αφορούν την ανάπτυξη του δικτύου και τις νέες συνδέσεις, με την κατασκευή 835 χλμ. χαμηλής πίεσης και 210 χλμ. μέσης πίεσης και την αύξηση των νέων πελατών κατά 258.000.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του 2026 το αέριο θα φτάσει σε 7 νέες πόλεις, τα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα, την Άρτα, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο, την Πάτρα και τον Πύργο. Επίσης, 108 εκατ. θα δαπανηθούν για έργα ψηφιοποίησης και 78 εκατομμύρια για έργα συντήρησης, με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του παλιού δικτύου από χυτοσίδηρο.

Οι νέες χρεώσεις

Όσον αφορά για τις επιπτώσεις των επενδύσεων στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις της επόμενης Ρυθμιστικής Περιόδου, η CEO της Enaon, Μπάρμπαρα Μοργκάντε, σημείωσε πως η εισήγηση θα υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή τον Μάρτιο του 2026, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως το CAPEX, το OPEX και το WACC. Η εισήγηση θα εξαρτηθεί από μία σειρά παραγόντων για τις οποίες η ΡΑΑΕΥ πρόκειται να αποφασίσει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει (όπως η έγκριση του νέου Προγράμματος Ανάπτυξης), επομένως δεν μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή εικόνα για την εισήγηση της Enaon.

Με βάση παραδοχές, αν το Πρόγραμμα γίνει δεκτό ως έχει, για τη χρηματοδότησή του Προγράμματος οι χρεώσεις θα μειωθούν, αφού θα αυξηθεί η καταναλωτική βάση. Ωστόσο, όπως τόνισε, υπάρχουν υποανακτήσεις από την τρέχουσα Ρυθμιστική Περίοδο, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να διευθετηθούν. Οι νέες χρεώσεις θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σε ερώτηση για την επίσπευση του roll-out των «έξυπνων» μετρητών, ο κ. Γκάλο υπογράμμισε πως τα δίκτυα θα έχουν ψηφιοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2026, με τους «έξυπνους» μετρητές να ακολουθούν στην πορεία. Τόνισε πως έχει υποβληθεί στη ΡΑΕΕΥ μελέτη κόστους-οφέλους που δείχνει πλεονεκτήματα στην επίσπευση του roll-out, ωστόσο είναι στη δικαιοδοσία της ΡΑΑΕΥ να αποφασίσει για διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.

Ενεργειακές υπηρεσίες & ύδρευση

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι σημαίνει η προοπτική ενίσχυσης των εισαγωγών αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ο κ. Γκάλο σημείωσε πως θα αποτελέσει μέρος της λύσης για διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας. Ζητούμενο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επάρκεια υποδομών. Η Ιταλία μπόρεσε να μειώσει σε λίγα χρόνια το μερίδιο του ρωσικού αερίου από το 40% στο 5%, χάρις στην επάρκεια των υποδομών.

Υπογράμμισε πως πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία υπήρχε ισχυρή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, επομένως πρέπει να διαφοροποιηθούν οι πηγές τροφοδοσίας για να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, το LNG είναι η καλύτερη λύση, καθώς μπορεί να προέλθει από πολλές γεωγραφικές περιοχές, ενώ το βιομεθάνιο είναι εγχώρια παραγόμενο.

Υπογράμμισε πως η Italgas ασχολείται επίσης στην Ιταλία και με την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δραστηριότητα που θέλει να επεκτείνει και εκτός συνόρων. Σε σχετική ερώτηση για το αν γίνονται ανάλογες σκέψεις για την Ελλάδα, υπογράμμισε πως υπάρχει ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί αποφάσεις. «Θα δούμε αν υπάρχει ευκαιρία στην Ελλάδα, για να δημιουργήσουμε αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, απέκλεισε τη δραστηριοποίηση στη χώρα μας στον τομέα των νερών. Σημείωσε πως η σχετική δραστηριότητα στην Ιταλία είναι πρόσφατη για την Italgas, η οποία επικεντρώνεται στο πώς θα μπορέσει να κάνει πιο αποδοτικές τις εκεί υποδομές.