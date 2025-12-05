Netflix – Warner Bros.: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για μια ιστορική mega-συμφωνία

Τουλάχιστον $5 δισ. σε ρήτρα υπαναχώρησης προσφέρει η Netflix για την εξαγορά των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της Warner Bros. και του HBO Max, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συνομιλιών που επικαλείται το -.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, με τις ανακοινώσεις να θεωρούνται πιθανές μέσα στις επόμενες ημέρες – εφόσον δεν προκύψει εμπλοκή.

Η κίνηση της Netflix δείχνει ότι έχει περάσει μπροστά από τους υπόλοιπους διεκδικητές, Paramount Skydance και Comcast, σε έναν αγώνα που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο τοπίο της ψυχαγωγίας.

Στροφή 180 μοιρών για τη Netflix

Η συμφωνία – εφόσον ολοκληρωθεί – θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της Netflix, η οποία μέχρι σήμερα απέφευγε τέτοιου μεγέθους κινήσεις. Η εταιρεία που ξεκίνησε ως υπηρεσία DVD-by-mail πριν σχεδόν τριάντα χρόνια και έκλεισε το 2024 με έσοδα 39 δισ. δολαρίων, μετατρέπεται πλέον σε έναν απόλυτο κολοσσό περιεχομένου.

Με την εξαγορά θα αποκτήσει:

Το δίκτυο HBO και τη βιβλιοθήκη του, από The Sopranos έως The White Lotus

Τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner Bros. στο Μπέρμπανκ

Ένα τεράστιο αρχείο franchises όπως Harry Potter και Friends

Σημειώνεται ότι η συνολική αξία της Warner υπερβαίνει τα 60 δισ. δολάρια, ενώ πριν από το κλείσιμο της συμφωνίας θα προηγηθεί το spinoff των καλωδιακών καναλιών CNN, TBS και TNT.

«Σεισμός» στο Χόλυγουντ

Η πιθανή ένωση της μεγαλύτερης συνδρομητικής streaming πλατφόρμας του κόσμου με ένα από τα πιο ιστορικά στούντιο του Χόλυγουντ προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στη βιομηχανία.

Η Warner Bros., που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1920, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ανταγωνιστικού bidding war:

Ο CEO της Paramount Skydance, David Ellison, έκανε αλλεπάλληλες ανεπιθύμητες προσφορές.

Η Paramount κατηγόρησε τη Warner ότι «έγειρε» τη διαδικασία υπέρ της Netflix, μιλώντας ακόμη και για «στημένο» διαγωνισμό σε επιστολή προς τη διοίκηση.

Η Comcast επίσης κατέθεσε προτάσεις, χωρίς όμως να επικρατήσει.

Ρυθμιστικοί σκόπελοι και πολιτικές αντιδράσεις

Μια συμφωνία τέτοιου εύρους θα μπει στο μικροσκόπιο των αρχών ανταγωνισμού τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.

Με βάση εκτιμήσεις του - Intelligence, μια προσφορά στα 30 δολάρια ανά μετοχή συνεπάγεται αποτίμηση 75 δισ. δολαρίων για τα assets της Warner — και έναν συνδυασμένο «κολοσσό» με περίπου 450 εκατ. συνδρομητές.

Αμερικανοί νομοθέτες έχουν ήδη εκφράσει ενστάσεις:

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Darrell Issa ζήτησε από τις ρυθμιστικές αρχές να μπλοκάρουν οποιαδήποτε συμφωνία, επικαλούμενος κινδύνους για τους καταναλωτές.

Ο γερουσιαστής Mike Lee συμμερίστηκε τις ανησυχίες.

Η Netflix, από την πλευρά της, επιχειρηματολογεί ότι η εξαγορά θα μειώσει τις τιμές για τους καταναλωτές μέσω bundles και ότι μεγάλος ανταγωνιστής της είναι το YouTube της Alphabet.

Η κατάρρευση της παραδοσιακής τηλεόρασης και η πίεση για συγκέντρωση

Η Warner Bros. αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις, καθώς το κλασικό τηλεοπτικό μοντέλο συρρικνώνεται ταχύτατα. Στο τελευταίο τρίμηνο, η καλωδιακή της δραστηριότητα είδε τα έσοδα να πέφτουν κατά 23%, λόγω ακυρώσεων συνδρομών και απομάκρυνσης των διαφημιστών.

Για τη Netflix, η Warner θα αποτελέσει στρατηγική θωράκιση απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Disney και η Paramount, χαρίζοντας της ένα περιεχόμενο υψηλής αναγνωρισιμότητας και σταθερή παραγωγική βάση.

Αβεβαιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή

Παρά την πρόοδο, οι συνομιλίες παραμένουν εύθραυστες. Καμία πλευρά δεν σχολιάζει επισήμως, ενώ η δέσμευση της Netflix για ρήτρα 5 δισ. δολαρίων δείχνει:

πόσο αποφασισμένη είναι να κλείσει τη συμφωνία

πόσο αβέβαιο θεωρείται το ρυθμιστικό περιβάλλον

Εάν η εξαγορά ολοκληρωθεί, θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ψυχαγωγία από τη γέννηση του streaming και μια νέα εποχή συγκέντρωσης εξουσίας στα χέρια των γιγάντων της πλατφόρμας.