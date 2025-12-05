reuters:-ΕΕ-και-g7-εξετάζουν-αλλαγή-στο-πλαφόν-για-τις-εξαγωγές-ρωσικού-πετρελαίου

Η Ομάδα της G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε συνομιλίες για την αντικατάσταση του ανώτατου ορίου τιμών στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου με πλήρη απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα έσοδα από το πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφεραν έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ρωσία εξάγει πάνω από το ένα τρίτο του πετρελαίου της σε δυτικά δεξαμενόπλοια – κυρίως στην Ινδία και την Κίνα – χρησιμοποιώντας δυτικές ναυτιλιακές υπηρεσίες. Η απαγόρευση θα τερματίσει αυτό το εμπόριο, το οποίο πραγματοποιείται κυρίως μέσω των στόλων των ναυτιλιακών χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας.

Τα άλλα δύο τρίτα του εξαγόμενου ρωσικού πετρελαίου διακινούνται σε έναν στόλο εκατοντάδων δεξαμενόπλοιων που λειτουργούν εκτός του δυτικού ελέγχου και των ναυτιλιακών προτύπων, γνωστό ως σκοτεινός ή σκιώδης στόλος. Η Ρωσία θα χρειαστεί να επεκτείνει αυτόν τον στόλο εάν η G7 και η ΕΕ επιβάλουν την απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών.

Η απαγόρευση μπορεί να περιληφθεί στο επόμενο πακέτο κυρώσεων

Η απαγόρευση θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του επόμενου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2026, δήλωσαν τρεις από τις έξι πηγές στο Reuters. Η ΕΕ των 27 κρατών θα ήθελε να εγκρίνει την απαγόρευση μαζί με μια ευρύτερη συμφωνία της G7 πριν προτείνει την απαγόρευση στο πακέτο, δήλωσαν δύο από τις έξι πηγές.

Οι πηγές αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Βρετανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι προωθούν την ιδέα σε τεχνικές συναντήσεις της G7, δήλωσαν οι πηγές. Οποιαδήποτε τελική απόφαση των ΗΠΑ θα εξαρτηθεί από τις τακτικές πίεσης που θα επιλέξει η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών που μεσολαβεί μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δήλωσαν τέσσερις πηγές.

Ενώ η G7 και η ΕΕ έχουν σχεδόν μειώσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από το 2022, το νέο μέτρο θα σηματοδοτήσει την πιο κοντινή απόσταση που έχουν φτάσει ποτέ σε μια πλήρη απαγόρευση της διαπραγμάτευσης ρωσικού αργού πετρελαίου και καυσίμων, όχι μόνο σε επίπεδο εισαγωγών αλλά και σε επίπεδο μεταφορών και ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας και το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό. Αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Η G7 επέβαλε ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για να περιορίσει το εισόδημα του Κρεμλίνου, επιτρέποντας παράλληλα σε τρίτες χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο χρησιμοποιώντας δυτικές υπηρεσίες – αλλά μόνο εάν οι αγοραστές πλήρωναν στη Ρωσία λιγότερο από το ανώτατο όριο τιμών.

Αλλαγές στις διαδρομές πετρελαίου

Για να αποφύγει το όριο, η Ρωσία άλλαξε τη διαδρομή του πετρελαίου της προς την Ασία με τα δικά της πλοία, πολλά από τα οποία έχουν έκτοτε υποστεί κυρώσεις από τη Δύση. Αυτά τα πλοία είναι παλιά, η ιδιοκτησία τους είναι αδιαφανής και πλέουν χωρίς δυτική ασφαλιστική κάλυψη.

Η κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποστήριξε ότι εάν η Ρωσία ξόδευε περισσότερα χρήματα σε δεξαμενόπλοια, θα είχε λιγότερα χρήματα για να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν πιο επιφυλακτική σχετικά με το όριο τιμών και αρνήθηκε να υποστηρίξει τη Βρετανία, την ΕΕ και τον Καναδά όταν συμφώνησαν να μειώσουν το όριο στο αργό πετρέλαιο από 60 δολάρια ανά βαρέλι σε 47,6 δολάρια ανά βαρέλι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Ρωσία εξήγαγε το 44% του πετρελαίου της σε δεξαμενόπλοια σκιώδους στόλου που υπόκεινται σε κυρώσεις τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ανάλυση του ανεξάρτητου Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα με έδρα τη Φινλανδία.

Περίπου το 18% του πετρελαίου έπλευσε με μη κυρωμένα δεξαμενόπλοια σκιώδους στόλου, ενώ δεξαμενόπλοια με συνδέσεις με χώρες της G7, την ΕΕ και την Αυστραλία μετέφεραν το 38% του ρωσικού πετρελαίου.

Ο συνολικός στόλος που εργάζεται με πετρέλαιο από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα που έχει υποστεί κυρώσεις περιλαμβάνει 1.423 δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων τα 921 υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την ΕΕ, σύμφωνα με την Lloyd’s List Intelligence, εταιρεία εξειδικευμένη σε ναυτιλιακά δεδομένα.