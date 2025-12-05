reuters:-ΕΕ-και-g7-εξετάζουν-την-κατάργηση-πλαφόν-στο-ρωσικό-πετρέλαιο-και-μπλόκο-στις-ναυτιλιακές-υπηρεσίες

Οι χώρες της G7 και η ΕΕ εξετάζουν την αντικατάσταση του πλαφόν τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο με πλήρη απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών για τις ρωσικές εξαγωγές.

Οι χώρες της G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε συνομιλίες για την κατάργηση του ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο, προωθώντας ωστόσο την ίδια στιγμή την πλήρη απαγόρευση των θαλάσσιων υπηρεσιών, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα έσοδα από το πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφεραν έξι πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters.

Ένα σημαντικό μέρος —περισσότερο από το ένα τρίτο— των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου πραγματοποιείται με δυτικά δεξαμενόπλοια που εξυπηρετούν κυρίως αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα, αξιοποιώντας ναυτιλιακές υπηρεσίες, ασφάλιση και τεχνική υποστήριξη από εταιρείες σε χώρες της ΕΕ. Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα, ως κορυφαία ναυτιλιακά κράτη, θα επηρεαστούν άμεσα από μια τέτοια ρύθμιση.

Το υπόλοιπο των εξαγωγών μεταφέρεται με τον «σκιώδη» ρωσικό στόλο εκατοντάδων παλαιών πλοίων που λειτουργούν εκτός δυτικών προτύπων ασφάλειας και εποπτείας. Αν επιβληθεί απαγόρευση, η Ρωσία θα χρειαστεί να επεκτείνει σημαντικά αυτόν τον ανεπίσημο στόλο.

H απαγόρευση μπορεί να περιλαμβάνεται στο επόμενο πακέτο κυρώσεων

Η απαγόρευση θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος του επόμενου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2026, δήλωσαν τρεις από τις έξι πηγές στο Reuters. Η ΕΕ θα ήθελε να εγκρίνει την απαγόρευση μαζί με μια ευρύτερη συμφωνία της G7 πριν προτείνει επίσημα την απαγόρευση, δήλωσαν δύο από τις έξι πηγές.

Βρετανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι προωθούν την ιδέα στις τεχνικές συναντήσεις της G7, ενώ η τελική απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ θα εξαρτηθεί από την πολιτική πίεσης που θα επιλέξει, εν μέσω των ειρηνευτικών συνομιλιών οι οποίες συνεχίζονται μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ενώ η G7 και η ΕΕ έχουν σχεδόν πλήρως μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από το 2022, το νέο μέτρο θα σηματοδοτήσει ότι πιο κοντινό έχουν φτάσει ως απόφαση για μια πλήρη απαγόρευση της διαπραγμάτευσης ρωσικού αργού πετρελαίου και καυσίμων, όχι μόνο σε επίπεδο εισαγωγών αλλά και σε επίπεδο μεταφορών και θαλάσσιων υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας και το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό, όπως αναφέρει το Reuters.

Η G7 επέβαλε ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για να περιορίσει το εισόδημα του Κρεμλίνου, επιτρέποντας παράλληλα σε τρίτες χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο χρησιμοποιώντας δυτικές υπηρεσίες – αλλά μόνο εάν οι αγοραστές πλήρωναν στη Ρωσία λιγότερο από το ανώτατο όριο τιμών.

Για να αποφύγει το πλαφόν, η Ρωσία άλλαξε τη διαδρομή του πετρελαίου της προς την Ασία με τα δικά της πλοία, πολλά από τα οποία έχουν έκτοτε υποστεί κυρώσεις από τη Δύση. Αυτά τα πλοία είναι παλιά, η ιδιοκτησία τους είναι αδιαφανής και πλέουν χωρίς δυτική ασφαλιστική κάλυψη.

Η κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, υποστήριξε ότι εάν η Ρωσία ξόδευε περισσότερα χρήματα σε δεξαμενόπλοια, θα είχε λιγότερα χρήματα για να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν πιο επιφυλακτική σχετικά με το όριο τιμών και αρνήθηκε να υποστηρίξει τη Βρετανία, την ΕΕ και τον Καναδά όταν συμφώνησαν να μειώσουν το όριο στο αργό πετρέλαιο από 60 δολάρια ανά βαρέλι σε 47,6 δολάρια ανά βαρέλι τον Σεπτέμβριο του 2025.