To deal Νetflix – Warner σπέρνει τρόμο στο Χόλιγουντ

Με έντονο σκεπτικισμό αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ την συμφωνία εξαγοράς της Warner Bross από τη Netflix έναντι 72 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με όσα μετέφερε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης στο CNBC.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι «ο επικεφαλής της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, συναντήθηκε με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και βουλευτές στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη προκειμένου να να ασκήσει πιέσεις κατά της πιθανής εξαγοράς της Warner Bros. από την Νetflix.

Η Paramount Skydance είχε υποβάλει πολλαπλές προσφορές για όλο το πακέτο της Warner Bros. Λεπτομέρεια; Ο δισεκατομμυριούχος πατέρας του Έλισον, Λάρι Έλισον, είναι στενός συνεργάτης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία – μαμούθ έρχεται μετά από έναν πόλεμο προσφορών πολλών εβδομάδων, στον οποίο το Netflix προσέφερε σχεδόν 28 δολάρια ανά μετοχή, επισκιάζοντας την προσφορά της Paramount Skydance, η οποία προσέφερε σχεδόν 24 δολάρια για το σύνολο της Warner Bros.

Η αγορά Warner Bros -ιδιοκτήτη κορυφαίων σειρών όπως «Game of Thrones», «DC Comics» και «Harry Potter»- γέρνει την ισορροπία δυνάμεων στο Χόλιγουντ υπέρ του Netflix, το οποίο μέχρι στιγμής έχει χτίσει την κυριαρχία του χωρίς σημαντικές συμφωνίες ή κάποια εξαγορά μιας μεγάλης «βιβλιοθήκης περιεχομένου».

Στο μικροσκόπιο

Η συμφωνία, ωστόσο, είναι πιθανό να μπει στο μικροσκόπιο της αυστηρής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ.

Η Paramount, με επικεφαλής τον Ντέϊβιντ Ελισον, η οποία και ξεκίνησε τον χορό των προσφορών χωρίς να εισπράξει ποτε θετική απάβτηση έχει στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Trump και είχε αμφισβητήσει τη διαδικασία πώλησης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ισχυριζόμενη ισχυρίστηκε ότι το Netflix έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης.

Ακόμη και πριν από την υποβολή των προσφορών, ορισμένα μέλη του Κογκρέσου δήλωσαν ότι μια συμφωνία Netflix-Warner Bros Discovery ίσως αποβεί βλαπτική για τους καταναλωτές και το Χόλιγουντ.

Φόβοι για το Χόλιγουντ

Αντιδράσεις υπάρχουν και από εταιρίες στο χώρο του θεάματος:

Ενδεικτικά: Η Cinema United ανακοίνωσε ότι η συμφωνία αποτελεί μια «άνευ προηγουμένου απειλή» για τους κινηματογράφους παγκοσμίως, ενώ ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της WarnerMedia, Jason Kilar, δήλωσε σκωπτικά ότι δεν θα μπορούσε να σκεφτεί «πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωση του ανταγωνισμού στο Χόλιγουντ από την πώληση της Warner στο Netflix».

Επιδιώκοντας να κατευνάσει ορισμένες από τις ανησυχίες, το Netflix δήλωσε ότι η συμφωνία θα δώσει στους συνδρομητές περισσότερες εκπομπές και ταινίες, θα ενισχύσει την παραγωγή εντός ΗΠΑ καθώς και τις μακροπρόθεσμες δαπάνες για πρωτότυπο περιεχόμενο και θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για δημιουργικά ταλέντα.

Η εταιρεία υποστήριξε στις συνομιλίες για τη συμφωνία ότι ένας συνδυασμός της υπηρεσίας streaming με το HBO Max θα ωφελούσε τους καταναλωτές μειώνοντας το κόστος (μέσω συνδυαστικής προσφοράς).

Η εταιρεία έχει επίσης ενημερώσει την Warner Bros Discovery ότι οι ταινίες της θα εξακολουθήσουν να διανέμονται στους κινηματογράφους, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους φόβους ότι η συμφωνία της θα εξαλείψει ένα ακόμη στούντιο και μια σημαντική πηγή κινηματογραφικών ταινιών.