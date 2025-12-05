Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, December 5
    unibios:-Έκτακτη-ΑΜΚ-με-έκδοση-323.887-νέων-μετοχών
    Unibios: Έκτακτη ΑΜΚ με έκδοση 323.887 νέων μετοχών

    Unibios: Έκτακτη ΑΜΚ με έκδοση 323.887 νέων μετοχών

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Το ΔΣ της UNIBIOS αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 05.12.2025 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 97.166,10 ευρώ.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 05.12.2025 την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 97.166,10€ με την έκδοση 323.887 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30, οι οποίες θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στην τιμή των €2,47.

    Το ποσοστό των νέων μετοχών που θα εκδοθούν ανέρχεται σε 1,88% μόνο ενώ η τιμή διάθεσης υπερβαίνει κατά 13% την μέση χρηματιστηριακή τιμή του 2025. Στο παρόν επισυνάπτεται η Έκθεση του ΔΣ κατά το άρθρο 27 του Νόμου 4548/2018 που αιτιολογεί την παραπάνω απόφαση.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com