Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, December 6
    Βουλή:-Με-συναίνεση-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-πέρασε-η-τροπολογία-για-την-αυστηροποίηση-της-νομοθεσίας-περί-όπλων
    Βουλή: Με συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πέρασε η τροπολογία για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων

    Βουλή: Με συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πέρασε η τροπολογία για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί όπλων

    Πολιτική 1 Min Read

    Η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισε «παρών», ενώ καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση και η Νίκη

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com