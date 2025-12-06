Η-Ευρώπη-υψώνει-οικονομικό-τείχος:-Νέο-δόγμα-ασφαλείας-από-τα-μικροτσίπ-έως-τα-αυτοκίνητα

Νέα στρατηγική οικονομικής ασφάλειας προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την καλύτερη πρόβλεψη των κινδύνων που αντιμετωπίζει η αγορά της Ε.Ε., εν μέσω κλιμακούμενων απειλών για το παγκόσμιο εμπόριο, με την Κίνα στην κορυφή της λίστας.

Στόχος της Κομισιόν είναι να ενισχύσει τις άμυνες της ευρωπαϊκής αγοράς απέναντι σε απειλές από τρίτες χώρες, με ένα νέο «οικονομικό δόγμα», που συνδυάζει την πρόβλεψη κινδύνων με ενισχυμένη στρατηγική. Σαφή διαπίστωση αποτελεί ότι η απειλή δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και γεωπολιτική, καθώς οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τεχνολογικές αλυσίδες αξίας παραμένουν ευάλωτες σε πιέσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται συντονισμένη, άμεση και αποφασιστική πολιτική, που να συνδυάζει προστασία, επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς και ενεργό διαπραγματευτική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. εξετάζει και τον καθορισμό στόχων «made in Europe» έως και 70% για το περιεχόμενο ορισμένων προϊόντων, όπως τα αυτοκίνητα, καθώς επιδιώκει να δώσει προτεραιότητα στα εγχώρια αγαθά και να μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα, σύμφωνα με τους FT. Ωστόσο, η πολιτική αυτή θα μπορούσε να κοστίζει στις ευρωπαϊκές εταιρείες πάνω από 10 δισ. ευρώ ετησίως, ωθώντας τες να αγοράζουν ακριβότερα ευρωπαϊκά εξαρτήματα, όπως αναφέρουν κοινοτικοί αξιωματούχοι με βάση προσχέδιο που πρόκειται να παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι το πεδίο της νομοθεσίας θα απαντά στις βασικές κινεζικές βιομηχανικές πολιτικές «Made in China 2025» και «China Standards 2035», οι οποίες ωθούσαν ξένες εταιρείες σε κοινοπραξίες με κινεζικές επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της χώρας.

Το μέτρο θα εφαρμόζεται μόνο στη χρήση δημόσιου χρήματος, όπως συμβάσεις προμηθειών και κρατικά υποστηριζόμενα δάνεια και επιχορηγήσεις. Χώρες που στο παρελθόν ήταν επιφυλακτικές, όπως η Γερμανία, βλέπουν πλέον θετικά περισσότερους κανόνες «made in Europe», οι οποίοι είναι πιθανό να επηρεάσουν την αυτοκινητοβιομηχανία και τις καθαρές τεχνολογίες, όπως τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι προϊόντα κατασκευασμένα στην Ευρώπη θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά υψηλότερη τιμή από τα αντίστοιχα εισαγόμενα από την Ασία, οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερο κόστος για τις εταιρείες. Δεδομένου δε ότι πολλές εισαγωγές χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τελικών αγαθών στην Ε.Ε., όπως τα αυτοκίνητα, αυτό θα μπορούσε επίσης να καταστήσει ορισμένα προϊόντα μη ανταγωνιστικά. Επίσης, οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) γενικά απαγορεύουν την προτίμηση εγχώριων παραγωγών, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας.

Οι σπάνιες γαίες

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η κινεζική προσπάθεια να περιορίσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών προς τον υπόλοιπο κόσμο έθεσε σε κίνδυνο κρίσιμους ευρωπαϊκούς κλάδους, από την αυτοκινητοβιομηχανία και την τεχνολογία έως την άμυνα. Το Πεκίνο δοκίμασε επίσης την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης, μπλοκάροντας αποστολές κρίσιμων μικροτσίπ προς την ελεγχόμενη από την Κίνα εταιρεία Nexperia με έδρα την Ολλανδία, πιέζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. περιγράφει αρκετούς τομείς στους οποίους θα ενισχυθεί η αξιολόγηση κινδύνου, σύμφωνα με το Euronews, ώστε να περιοριστούν στρατηγικές εξαρτήσεις, από κρίσιμες πρώτες ύλες έως τεχνολογικά εξαρτήματα και ημιαγωγούς, τομείς που η Κίνα εργαλειοποιεί ολοένα και περισσότερο. Οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να καταστείλουν επιθετικές πρακτικές και τη βιομηχανική κατασκοπεία, ενισχύοντας τον έλεγχο των στρατηγικών εταιρειών και υποδομών, τόσο φυσικών όσο και ψηφιακών.

Ντόπιοι εργαζόμενοι

Πριν από λίγες ημέρες, η Κομισιόν γνωστοποίησε ότι εξετάζει πιο επιθετική πολιτική απέναντι στις ξένες επενδύσεις, υποχρεώνοντας τις ξένες επιχειρήσεις που έρχονται να δραστηριοποιηθούν στην ευρωπαϊκή αγορά να χρησιμοποιούν ντόπιους εργαζομένους και να μοιράζονται την τεχνογνωσία τους, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά την Κίνα. Επίσης, στις αρχές Νοεμβρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. συμφώνησαν να μην απαλλάσσονται πλέον από τους τελωνειακούς δασμούς τα δέματα αξίας μέχρι 150 ευρώ που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., επηρεάζοντας ουσιαστικά τις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Shein και η Temu, οι οποίες κατακλύζουν την αγορά της Ε.Ε. με μικρά δέματα.

Οι οικονομικές σχέσεις της Κίνας με την Ε.Ε. θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, την τέταρτη στη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας. Η Γαλλία έχει επιλύσει ορισμένες εκκρεμείς εμπορικές διαφορές με την Κίνα, μεταξύ άλλων για το κονιάκ, σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο, παρότι οι δασμοί σε γαλακτοκομικά και χοιρινό παραμένουν υπό απειλή και θα αποτελέσουν αντικείμενο των γαλλικών συζητήσεων στην Κίνα.

Το Πεκίνο εξετάζει τους δασμούς ως πιθανά αντίποινα για την απόφαση της Ε.Ε. πέρυσι να επιβάλει δασμούς έως και 45% σε ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής, μια κίνηση που υποστηρίχθηκε από το Παρίσι. Οι γαλλικές αγροτικές εξαγωγές προς την Κίνα έχουν μειωθεί κατά περίπου 20%, φτάνοντας τα 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών.

Ατού… νανοδευτερολέπτων

Προειδοποίηση ότι η Κίνα μειώνει ραγδαία την απόσταση που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ στον τομέα της κβαντικής πληροφορικής απηύθυνε ο Τζον Μαρτίνις, από τους φετινούς κατόχους Νόμπελ Φυσικής, σε συνέντευξή του στο -. «Η Κίνα είναι σίγουρα πολύ ανταγωνιστική σε αυτόν τον τομέα. Ο κόσμος πρέπει να ανησυχεί ότι διεξάγεται μια πραγματική μάχη».

Οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούν να επεξεργαστούν πληροφορίες σε εκπληκτικά γρήγορους ρυθμούς σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς υπολογιστές. Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, εταιρείες όπως η Alphabet και η IBM, καθώς και πολυάριθμες νεοφυείς επιχειρήσεις εργάζονται πάνω στη συγκεκριμένη τεχνολογία, η οποία παραμένει σε ερευνητικό στάδιο.

Ο Μαρτίνις ανέφερε πως υπήρχε η εκτίμηση ότι η Κίνα υστερούσε κατά περίπου τρία χρόνια στην τεχνολογία όταν η Google ανακοίνωσε ότι έφτασε αυτόν τον στόχο το 2019. «Αλλά προχώρησε γρήγορα. Τώρα ανησυχούμε ότι υπερέχουμε μόλις κάποια νανοδευτερόλεπτα», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι έχει επισημάνει τον κίνδυνο στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε προτεραιότητα στη διατήρηση του πλεονεκτήματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη έναντι της Κίνας.