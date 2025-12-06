Η μεγάλη έξοδος από την Apple – Η εταιρεία που «καταπίνει» τους εργαζομένους της

Δεν ονομάζεται τυχαία «πόλεμος» για τα ταλέντα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ανταγωνισμός για την αναζήτηση και η προσέλκυση εργαζομένων που θα απωγειώσουν την πορεία εταιρειών που κοντοροχτυπιούνται στον τεχνολογικό χώρο έχει πλέον τα στοιχεία… «σφαγής».

Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή της Apple, η οποία αποχαιρέτισε αρτετά στελέχη και εξειδικευμένους εργαζόμενους στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει «ματώσει» φέτος έχοντας χάσει πάνω από δέκα εργαζόμενους, ανάμεσα στους οποίους ο επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης, Τζον Τζανντρέα, ο οποίος ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι παραιτείται από τη θέση του.

Ο Τζανντρέα θα συνταξιοδοτηθεί την άνοιξη του 2026, αλλά μέχρι τότε θα παραμείνει ως σύμβουλος στην Apple. Αντίστοιχα, συνταξιοδοτούνται και αρκετοί από αυτούς που αποχώρησαν. Αρκετοί όμως καταλήγουν σε ανταγωνίστριες εταιρείες.

Από αυτές τις αποχωρήσεις επωφελήθηκε μία συγκεκριμένη τεχνολογική εταιρεία, η Meta. Εννέα από τους πρώην υπαλλήλους της Apple προσλήφθηκαν από τη Meta. Άλλωστε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μαρκ Ζάκερμπεργκ είναι γνωστό ότι προσφέρει υψηλά πακέτα αμοιβών και κίνητρα για την προσέλκυση ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης από τον κλάδο. Άλλοι πρώην εργαζόμενοι της Apple κατέληξαν στην OpenAI.

Βέβαια και η Apple έχει κάνει και κάποιες κινήσεις. Ο νέος αντιπρόεδρος τεχνητής νοημοσύνης είναι ο Αμάρ Σουμπραμάνια, ο οποίος έφυγε από την Google τον Ιούνιο για να ενταχθεί στη Microsoft, για να καταλήξει τελικά στην Apple μερικούς μήνες αργότερα. Η δικηγόρος της Meta, Τζένιφερ Τζίλιαν Νιούστιντ, αποχώρησε επίσης από την θέση της για να αναλάβει γενική σύμβουλος της Apple.