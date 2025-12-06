Θερμοσίφωνας: Πόσα λεπτά πρέπει να μένει ανοιχτός – Πώς να μην τα «καίτε» λάθος

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ευθύνεται για μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης ρεύματος σε μια κατοικία, ειδικά τον χειμώνα.

Πολλοί τον αφήνουν ανοιχτό για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται ή τον χρησιμοποιούν σε ακατάλληλες ώρες. Με μικρές καθημερινές αλλαγές, η εξοικονόμηση γίνεται άμεσα ορατή.

1. Πόσα λεπτά χρειάζονται πραγματικά για ζεστό νερό;

Οι περισσότεροι θερμοσίφωνες 60–80 λίτρων χρειάζονται:

10–12 λεπτά για ένα άτομο

15–20 λεπτά για δύο συνεχόμενα άτομα

Πάνω από 20–25 λεπτά, ο θερμοσίφωνας συνεχίζει να καταναλώνει ρεύμα χωρίς ουσιαστικό όφελος: το νερό έχει ήδη φτάσει θερμοκρασία και απλώς επαναθερμαίνεται.

2. Πότε καίει λιγότερο ρεύμα;

Δεν υπάρχει πλέον το παλιό, σταθερό «νυχτερινό τιμολόγιο» σε όλη την Ελλάδα.

Στη θέση του εφαρμόζονται χρονικές ζώνες μειωμένης χρέωσης, ανάλογα με τον πάροχο και το διζωνικό πρόγραμμα.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά:

Αν έχετε χρονική τιμολόγηση (διζωνικό), υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (συνήθως μεσημέρι και προχωρημένη νύχτα) όπου η κιλοβατώρα κοστίζει λιγότερο.

Αν έχετε μονοζωνικό, η χρέωση είναι ίδια όλες τις ώρες.

Άρα η πιο οικονομική χρήση είναι:

να ανάβετε τον θερμοσίφωνα στις ώρες μειωμένης χρέωσης, αν έχετε διζωνικό,

ή να περιορίσετε τον χρόνο λειτουργίας του αν έχετε μονοζωνικό.

3. Να τον ανοίγω–κλείνω ή να τον αφήνω ανοιχτό;

Πάντα άναψε–σβήσε.

Ο θερμοσίφωνας λειτουργεί με αντίσταση που καταναλώνει διαρκώς ρεύμα όσο παραμένει ανοιχτός.

Ο σωστός τρόπος:

Ανάβετε τον θερμοσίφωνα μόνο όταν χρειάζεστε ζεστό νερό.

Τον αφήνετε για 10–20 λεπτά.

Τον κλείνετε πριν μπείτε στο ντους — το νερό παραμένει ζεστό.

4. Σημάδια ότι ο θερμοσίφωνας καίει περισσότερο από όσο πρέπει

Αργεί πολύ να ζεστάνει

Το ζεστό νερό τελειώνει γρήγορα

Ακούγονται «βρασμοί», μεταλλικοί θόρυβοι

Ο λογαριασμός ρεύματος ανεβαίνει χωρίς άλλη προφανή αιτία

Συνήθως ευθύνονται:

άλατα στην αντίσταση

φθορά θερμοστάτη

κακή μόνωση

Συντήρηση μία φορά τον χρόνο μειώνει κατανάλωση και βελτιώνει την ασφάλεια.

5. Πώς να μειώσετε ακόμη περισσότερο την κατανάλωση

✔ Χρονοδιακόπτης

Ρυθμίζει αυτόματα το άναψε–σβήσε στα απαιτούμενα λεπτά.

✔ Μόνωση σωληνώσεων

Αποτρέπει απώλειες θερμότητας.

✔ Μικρότερα ντους

Κάθε επιπλέον λεπτό ντους = επιπλέον λεπτό λειτουργίας θερμαντήρα.

✔ Μην αφήνετε τη βρύση ανοιχτή

Το ζεστό νερό «φεύγει» γρηγορότερα, άρα χρειάζεται περισσότερη επαναθέρμανση.

6. Υπάρχουν πιο οικονομικές εναλλακτικές;

Ανάλογα με το σπίτι:

Ηλιακός θερμοσίφωνας: η πιο οικονομική λύση μακροπρόθεσμα.

Λέβητας φυσικού αερίου: ιδανικός για μεγάλες οικογένειες.

Αντλία θερμότητας νερού: υψηλή απόδοση, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Ο κλασικός θερμοσίφωνας παραμένει η βασική λύση για τα περισσότερα διαμερίσματα — αλλά η σωστή χρήση κάνει τη διαφορά.

Ο θερμοσίφωνας μπορεί να γίνει πολύ οικονομικός, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Με περιορισμένο χρόνο λειτουργίας, προτίμηση στις ώρες μειωμένης χρέωσης (όπου υπάρχουν) και λίγες πρακτικές αλλαγές, το όφελος στον λογαριασμό μπορεί να είναι σημαντικό — και άμεσο.