    Saturday, December 6
    Κυριάκος Μητσοτάκης: Πόσταρε το Wrapped του 2025 -«Έτος με μεγάλα έργα και νέες αποφάσεις»

    Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράστηκε το «δικό του Wrapped» για το 2025 μέσω βίντεο στο TikTok, παρουσιάζοντας ανασκόπηση της χρονιάς με τα σημαντικότερα έργα και αποφάσεις.

    O πρωθυπουργός επέλεξε να δείξει το «Ελλάδα 2025 Wrapped», τονίζοντας τους τομείς που ξεχώρισαν: οικονομία και εργασία, ενέργεια, υποδομές, παιδεία και υγεία.

    Στο βίντεο, ανέφερε: «Από χτες βλέπω τα δικά σας Wrapped, δείτε τώρα το δικό μου, διαφορετικό Wrapped για φέτος». Αναφέρθηκε επίσης σε σημαντικές στιγμές, όπως η συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις μετά από 40 χρόνια και η ίδρυση των πρώτων τεσσάρων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

    Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα κορυφαία επιτεύγματα του 2025 περιλαμβάνουν:

    • Μειώσεις φόρων και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας
    • Συμφωνία για ερευνητικές γεωτρήσεις
    • Ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάτρα–Πύργος
    • Ίδρυση 4 μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων
    • Ανακαινίσεις τμημάτων επειγόντων περιστατικών

    Το TikTok καταλήγει: «Αυτό ήταν το 2025 Wrapped. Ένα έτος με μεγάλα έργα, νέες αποφάσεις και αλλαγές που διαμορφώνουν το αύριο».

    @kyriakosmitsotakis_ 2025 #wrapped ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

