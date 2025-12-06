Κωνσταντίνος-Τασούλας-για-τα-50-χρόνια-του-ΣΕΒΕ:-Η-εξαγωγική-δράση-είναι-μια-πατριωτική-πράξη

«Η εξαγωγική δράση είναι μια πατριωτική πράξη. Η Ελλάδα μεγαλώνει μέσα από τις εξαγωγές», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του στο επετειακό δείπνο για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

«Το ορόσημο των 50 ετών του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος είναι μια αφορμή για να αποτιμήσουμε όσα έγιναν, αλλά και για να στοχαστούμε για όλα όσα μπορούν να γίνουν προχωρώντας προς το αύριο. Γιατί η σωστή ανάγνωση του παρελθόντος είναι το υλικό με το οποίο συνθέτουμε τη μνήμη του μέλλοντος», είπε ο κ. Τασούλας και συνέχισε: «Η δύναμη των εξαγωγών δεν είναι μόνο τα κέρδη των επιχειρήσεων που επικρατούν στον διακρατικό και το διεθνή ανταγωνισμό. Είναι κυρίως το γόητρο, η ταυτότητα και η εμβέλεια μιας χώρας. Πάνω στις φόρμες παραγγελιών, στους προϋπολογισμούς και στα τραπεζικά εμβάσματα εγγράφεται η ευρωστία ενός πολιτισμού, ο δυναμισμός της παιδείας και η αυτοπεποίθηση μιας εθνικής οντότητας. Κάθε αγαθό, κάθε υπηρεσία και προϊόν είναι η αντανάκλαση της στάθμης ενός πολιτισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο τα καλλιτεχνικά έργα. Τα αγαθά συμπυκνώνουν την επιστημονική εξέλιξη, την αισθητική, τις αξίες και τον τρόπο σκέψης κάθε εποχής. Και όπως είπε πρόσφατα ο κ. Γεροβασιλείου στην αναγόρευση του σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «εύχομαι να συνεχίσουμε όλοι να καλλιεργούμε – ο καθένας στο δικό του οικοσύστημα- τη γνώση, την ευθύνη και τη χαρά της δημιουργίας, που είναι και η ουσία του πολιτισμού».

«Κατ’ επέκταση, ο πατριωτισμός, ο καλώς εννοούμενος πατριωτισμός εμπλουτίζεται και ενισχύεται μέσα από την ευγενή άμιλλα με άλλες χώρες στο πεδίο της δημιουργικότητας, της επιχειρηματικής αριστείας και της καινοτομίας. Όπως είμαστε υπερήφανοι για τα μετάλλια των πρωταθλητών μας έτσι είμαστε υπερήφανοι – και κάθε λαός είναι υπερήφανος – για την εμβέλεια των αγαθών που έχουν εθνική προέλευση, ιστορία και σφραγίδα.Η εξαγωγική δράση είναι μια πατριωτική πράξη. Η Ελλάδα μεγαλώνει μέσα από τις εξαγωγές», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε, επίσης, στην πορεία των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια και σημείωσε πως «η πραγματική έξαρση που γνωρίζουν, είναι μια απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει η χώρα όταν πιστεύει στις δυνάμεις της. Τα ελληνικά διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα ανοίγουν δρόμους, δημιουργούν ευκαιρίες, καλλιεργούν εμπιστοσύνη».

Η προσφορά του ΣΕΒΕ

Ο κ. Τασούλας μίλησε για τη διαδρομή και την προσφορά του ΣΕΒΕ και υπογράμμισε: «Γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Μισό αιώνα συνεχούς παρουσίας, σε μια διαδρομή που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία λίγων οραματιστών και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς φορείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσφορά του ΣΕΒΕ, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην προώθηση των αγαθών, αλλά παρέχει εκπαίδευση, κατάρτιση, αξιόπιστα δεδομένα και εξειδικευμένες μελέτες. Διαμορφώνει επιχειρηματικά δίκτυα και οργανώνει αποστολές. Δηλαδή μετατρέπει την παραδοσιακή ελληνική εμπορική εξωστρέφεια σε οργανωμένη στρατηγική ανάπτυξης.

Ο Σύνδεσμος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που βοηθούν σημαντικά τους Έλληνες εξαγωγείς. Οι «Επαγγελματικές Ακαδημίες», μια καινοτόμος ιδέα που παρουσίασε πρόσφατα ο κ. Διαμαντίδης (σ.σ. ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ), διασυνδέουν παραγωγή, εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα. Είναι μια επένδυση ουσίας στο ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα, τα προγράμματα ενημέρωσης των μαθητών Λυκείου για τα επαγγέλματα του μέλλοντος ανοίγουν δρόμους για την επόμενη γενιά, δίνοντάς της καθαρή εικόνα για τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες του αύριο.Οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν μια Ελλάδα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά προσπαθεί να τις προλάβει», επισήμανε.

Ο ρόλος – κλειδί της Θεσσαλονίκης στις εξαγωγές και την εξωστρέφεια

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στον ρόλο των εξαγωγών και της Θεσσαλονίκης και τόνισε: «Σήμερα, η Ελλάδα εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, υπηρεσίες τεχνολογίας, τρόφιμα διεθνούς φήμης, φαρμακευτικά προϊόντα, βιομηχανικό εξοπλισμό και καινοτόμες λύσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Αυτή η πρόοδος δεν είναι αφηρημένη. Έχει γεωγραφικό αποτύπωμα· έχει περιοχές που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές αυτής της εξωστρέφειας. Μία από αυτές είναι και η Θεσσαλονίκη. Η πόλη, η οποία έχει ρόλο – κλειδί στην περιοχή».