Κύπρος:-Αισιόδοξη-η-απεσταλμένη-του-ΟΗΕ-μετά-τη-συνάντηση-με-Χριστοδουλίδη

Αισιόδοξη δήλωσε η προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σήμερα, εξερχόμενη του Προεδρικού Μεγάρου μετά από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κ. Ολγκίν είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη προετοιμάζουν τη συνάντηση της Πέμπτης και εξέφρασε την ευχή να είναι μια πολύ ουσιαστική και πολύ παραγωγική συνάντηση.

«Και ελπίζω τώρα ότι αν μπορέσουν να πετύχουν και να προχωρήσουν [μπροστά, οι δύο ηγέτες], η διεθνής κοινότητα πρέπει να τους υποστηρίξει. Είμαι αρκετά αισιόδοξη και θα δούμε πώς θα πάει η συνάντηση στις 11 [του μήνα]», ανέφερε.

Εξάλλου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσορίζοντας την κ. Ολγκίν είπε ότι προσβλέπει στις συναντήσεις της 11ης Δεκεμβρίου. «Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να δουλεύουμε ουσιαστικά. Βασιζόμαστε στη δική σας στήριξη, στη στήριξη του ΓΓ του ΟΗΕ, στην πολιτική του βούληση, στην πολιτική του δέσμευση, και είμαι έτοιμος να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα», είπε.

