Μητσοτάκης:-Η-ΝΔ-έχει-άνετη-πλειοψηφία-σε-όλες-τις-δημοσκοπήσεις,-ήδη-στον-σχεδιασμό-μας-η-τρίτη-4ετία

Στρατηγικό ορίζοντα της κυβερνητικής πολιτικής το 2030, έθεσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας συνέδριο της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» το απόγευμα της Παρασκευής.

Όπως είπε, η τρίτη τετραετία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του σχεδιασμού σημειώνοντας παράλληλα ότι μια τρίτη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, υπογραμμίζοντας δε ότι το 2030, έτος συμπλήρωσης 200 ετών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους (το Πρωτόκολλο του Λονδίνου), πρέπει να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τον συνολικό μετασχηματισμό της χώρας. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη «φυσιολογική φθορά» του χρόνου, τονίζοντας την ανάγκη συνεχούς ανανέωσης.

Απαντώντας σε ερώτηση για την πολιτική σταθερότητα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν ανησυχεί ενόψει εκλογών, επισημαίνοντας την άνετη κυβερνητική πλειοψηφία και το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Υποστήριξε ότι η μονοκομματική διακυβέρνηση αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή για την ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων και ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως «άγκυρα σταθερότητας» σε μια Ευρώπη όπου οι κυβερνητικοί συνασπισμοί συχνά δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε πολιτικές τομές.

Σχετικά με την Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Ρωσία, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τον αμυνόμενο, αλλά επεσήμανε και μια βαθιά ριζωμένη νοοτροπία στη χώρα: ότι «οι άλλοι πρέπει να βοηθούν εμάς και όχι εμείς εκείνους». Υπενθύμισε πως «πριν από δέκα χρόνια ψάχναμε λεφτά από τη Ρωσία και πήγαμε να τινάξουμε τη χώρα στον αέρα», ρίχνοντας τα βέλη του για την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ερώτηση για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός απάντησε: «Αν εννοείτε του Καβάφη, τη διαβάζω τακτικά, δεν μου παίρνει και χρόνο».

Δείτε βίντεο, ολόκληρη η συζήτηση:

Αναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «αν βρούμε φυσικό αέριο αλλάζουν τα πάντα», εξηγώντας ότι οι σχετικές έρευνες και πρωτοβουλίες θα αποδώσουν εντός της επόμενης διετίας. Παράλληλα χαρακτήρισε «εξαιρετικές» τις σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι η ουσία υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα μιας επίσκεψης στην Ουάσινγκτον.

Για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι το έδαφος για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι «ώριμο» το πρώτο εξάμηνο του 2026. Υπενθύμισε ότι πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών το κλίμα ήταν «ανησυχητικά τεταμένο» και ότι πλέον οι δύο πλευρές διατηρούν λειτουργική σχέση, με απτό αποτέλεσμα στο μεταναστευτικό. Εξήγησε ότι το πρόγραμμα βίζας για τα ελληνικά νησιά είχε θετικό αντίκτυπο στον τουρισμό και επανέλαβε ότι η Ελλάδα έθεσε «σαφή όρια» στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί στο SAFE όσο υφίσταται το casus belli.

Για τη Λιβύη, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση «περίπλοκη», σημειώνοντας όμως ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει διατηρήσει σταθερή επικοινωνία και με τις δύο πλευρές της λιβυκής πραγματικότητας. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ανέφερε ότι η εικόνα είναι «καλύτερη σε σύγκριση με τους προηγούμενους έξι μήνες».

Σχετικά με την Παλαιστίνη ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η αναγνώριση «κάποια στιγμή θα γίνει», χωρίς όμως να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για τις σχέσεις με το Ισραήλ υπογράμμισε ότι έχουν «βαθιές ρίζες και πραγματικό περιεχόμενο», αναφέροντας το σχήμα 3+1. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα «υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί» μετά την επίθεση της Χαμάς, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «πολλές φορές ξεπέρασε τα όρια» στην απάντησή του.