Οι δισεκατομμυριούχοι είναι πιο πλούσιοι από ποτέ – Πού οφείλεται ο ασταμάτητος πλούτος τους

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια νέα γενιά ανθρώπων- και όχι ρομπότ. Πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είναι εξαιρετικά πλούσιοι και γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.

Σήμερα υπάρχουν 2.919 δισεκατομμυριούχοι. Πρόκειται για αριθμό που έχει αυξηθεί κατά 8,8% από πέρυσι. Και είναι όλοι τους πλουσιότεροι από ποτέ, σύμφωνα με νέα έκθεση της ελβετικής τράπεζας UBS.

Η τράπεζα βάσισε την έκθεσή της σε έρευνες που πραγματοποίησε στους δισεκατομμυριούχους πελάτες της, καθώς και στη βάση δεδομένων δισεκατομμυριούχων που συντάσσει με την PwC.

Αθροιστικά, ο πλούτος τους ανέρχεται σε 15,8 τρισ. δολάρια, έχοντας σημειώσει αύξηση 13% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της εκτόξευσης των τεχνολογικών μετοχών (όπως Meta, Oracle και Nvidia) που οφείλεται στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μετοχές των λεγόμενων Magnificent Seven έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 25% φέτος.

Ο πλούτος μόλις έξι Αμερικανών δισεκατομμυριούχων του τεχνολογικού κλάδου αυξήθηκε κατά 171 δισ. δολάρια, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ανάπτυξης των εταιρειών τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Στην Κίνα, επίσης, οι δισεκατομμυριούχοι του τεχνολογικού κλάδου είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται κατακόρυφα.

Ενώ οι δισεκατομμυριούχοι που έγιναν οι πλουσιότεροι φέτος – μεγάλα ονόματα όπως οι ιδρυτές της Alphabet, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Oracle, Λάρι Έλισον, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζεν-Σουν Χουάνγκ – εκμεταλλεύτηκαν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ο πλούτος των 287 νέων δισεκατομμυριούχων του κόσμου προέρχεται από διαφορετικές πηγές.

Περίπου το 70% των νέων δισεκατομμυριούχων είναι αυτοδημιούργητοι. Η έκθεση επισημαίνει τον δισεκατομμυριούχο βιοεπιστημόνων Μπεν Λαμ, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία Colossal, και τους αδελφούς Ζανγκ Χονγκτσάο και Ζανγκ Χονγκφου, οι οποίοι ίδρυσαν την κινεζική εταιρεία fast food Mixue Ice Cream & Tea.

Οι υπόλοιποι 91 νέοι δισεκατομμυριούχοι κληρονόμησαν τον πλούτο τους, συμπεριλαμβανομένων 15 μελών δύο οικογενειών από τη Γερμανία που δραστηριοποιούνται στον φαρμακευτικό κλάδο. Αυτός ο αριθμός αναμένεται μάλιστα να αυξηθεί καθώς τα επόμενα 15 χρόνια, τα παιδιά των δισεκατομμυριούχων θα κληρονομήσουν 5,9 τρισ. δολάρια, σύμφνωα με την έκθεση.