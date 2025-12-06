Οι-23-αεροπορικές-που-προσφέρουν-wifi-μέσω-starlink

Η Korean Air είναι η τελευταία αεροπορική εταιρεία που ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Starlink, θυγατρική της SpaceX του Έλον Μασκ, για την παροχή πρόσβασης στο ίντερνετ στους επιβάτες της.

Συγκεκριμένα, ο αερομεταφορέας ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι εγκαθιστά το Starlink και αναμένει να τεθεί σε λειτουργία το διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Η Korean Air γίνεται έτσι η 23η αεροπορική εταιρεία που προχωράει σε συνεργασία με το Starlink.

Το Starlink λειτουργεί χάρη σε ένα σύστημα με πάνω από 7.000 δορυφόρους, που επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο από απομακρυσμένες τοποθεσίες. Οι δορυφόροι βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, πράγμα που σημαίνει υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο — αλλά και διαταραχές για τους αστρονόμους.

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες με Starlink προσφέρουν την υπηρεσία δωρεάν, αν και ορισμένες ζητούν από τους επιβάτες να εγγραφούν στα προγράμματα επιβράβευσης πιστών πελατών τους.

Η Starlink δεν παίζει πάντως μόνο του μπάλα. Η JetBlue έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Amazon Leo, η οποία λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο, αλλά μέχρι στιγμής έχει εκτοξεύσει μόνο 150 δορυφόρους. Ένας άλλος ανταγωνιστής είναι το Viasat, το οποίο χρησιμοποιείται από την Delta Air Lines και την American Airlines.

Η Starlink θέλει πάντως να εδραιώσει την κυριαρχία της.

Οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν ανακοινώσει τα σχέδιά τους για πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω του Starlink: