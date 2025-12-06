Σπουδαία-ανακάλυψη-για-την-προέλευση-της-ζωής-από-τη-nasa,-βρέθηκαν-στοιχεία-rna-στον-αστεροειδή-bennu

Σε μια εκπληκτική ανακάλυψη που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στη θεωρία της προέλευσης της ζωής, η NASA ανακοίνωσε πως βρήκε σάκχαρα κρίσιμα για τη ζωή στον αστεροειδή Μπένου, 200 εκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη.

Η ανακάλυψη αυτή φέρνει τους επιστήμονες πιο κοντά στο να απαντήσουν σε ένα από τα πιο επίμονα ερωτήματα της επιστήμης: Πώς ξεκίνησε η ζωή στη Γη.

Η αποστολή OSIRIS-REx της NASA έχει φέρει δείγματα από τον αστεροειδή Μπένου που περιέχουν ριβόζη, έναν ζακχαρίτη πέντε άνθρακες που είναι απαραίτητος για τη σύνθεση του RNA, καθώς και γλυκόζη, την ενεργειακή πηγή που ενισχύει την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ριβόζη είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται σε δείγμα αστεροειδούς, παρά το γεγονός ότι έχει βρεθεί σε μετεωρίτες στο παρελθόν.

Η σημασία της ριβόζης και της γλυκόζης για την αρχή της ζωής

Ο καθηγητής Γιοσιχίρο Φουρουκάβα από το Πανεπιστήμιο Τόχουκου της Ιαπωνίας, επικεφαλής της μελέτης, ανέφερε ότι «η ανακάλυψη της ριβόζης σημαίνει ότι όλα τα συστατικά για τη σύνθεση του RNA βρίσκονται στα δείγματα του Μπένου». Ο RNA, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, ήταν πιθανώς το πρώτο μόριο που μετέφερε γενετικό κώδικα και ενεργοποιούσε αντιδράσεις χωρίς βοήθεια, προτού εξελιχθούν τα πιο σύνθετα μόρια όπως το DNA.

Πέρα από τα σάκχαρα, οι επιστήμονες εντόπισαν μια πρωτοφανή «διαστημική τσίχλα» που μπορεί να έχει βοηθήσει στην εκκίνηση της ζωής στη Γη. Το κολλώδες υλικό που περιέχει άζωτο και οξυγόνο προήλθε από την θερμοκρασία του αρχαίου γονικού βράχου του Μπένου, μια ένδειξη για το πώς οι πρώιμοι αστεροειδείς επηρεάσαν τη χημική σύνθεση της πρώτης ύλης στη Γη.

Ανακαλύψεις που φέρνουν πίσω το DNA του σύμπαντος

Ο Σκοτ Σάνφορντ από το NASA Ames Research Center σημείωσε ότι το «διάστημα γαλαξιακής τσίχλας» μπορεί να αποτελεί την παλαιότερη χημική μεταμόρφωση του αστεροειδούς, προσφέροντας ένα παράθυρο στη νεανική φάση του ηλιακού συστήματος. Οι επιστήμονες εντόπισαν επίσης έξι φορές περισσότερη σκόνη από υπερκαινοφανείς εκρήξεις, προσφέροντας μία μοναδική εικόνα του πρώιμου σύμπαντος.

Ο αστεροειδής Μπένου, που σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, πλησιάζει τη Γη κάθε έξι χρόνια και φέρει μαζί του σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση του πρώιμου ηλιακού συστήματος. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις υποστηρίζουν τη θεωρία του «κόσμου RNA», σύμφωνα με την οποία το RNA υπήρξε το πρώτο μόριο που ώθησε την ανάπτυξη της ζωής, προτού αναπτυχθούν πιο περίπλοκες δομές.

Παρά τις σημαντικές ανακαλύψεις, ο Μπένου εξακολουθεί να κρύβει εκπλήξεις. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι υπάρχει μία πιθανότητα 1 στις 2.700 για τον αστεροειδή να συγκρουστεί με τη Γη το 2182.