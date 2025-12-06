Στην-τσιμπίδα-«μαύρο»-χρήμα-άνω-των-4-δισ.

Με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντείνει τις ενέργειές του για περιορισμό της φοροδιαφυγής, απ’ όπου κι αν προέρχεται, ώστε να μπει φρένο στους επιτήδειους που ζημιώνουν το Δημόσιο αλλά και τους συνεπείς φορολογούμενους.

Η παραοικονομία άλλωστε αποτελεί μια ανοιχτή πληγή για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση για το δημόσιο συμφέρον, λόγος για τον οποίο και εντείνονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος αλλά ταυτόχρονα και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Στο δεκάμηνο

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 ο φοροελεγκτικός μηχανισμός απέστειλε στην ανωτέρω Αρχή 1.348 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 415 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, που θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ενώ οι υπόλοιπες 933 αφορούν χρέη προς το Δημόσιο τα οποία χρήζουν εμπεριστατωμένου ελέγχου. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις που εντόπισαν οι φορολογικές αρχές ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ.

Επίσης, στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της ανταλλαγής «ύποπτων» υποθέσεων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ «ύποπτες» υποθέσεις προς έλεγχο συγκεκριμένων προσώπων, αφού σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ελέγχονται και για φοροδιαφυγή ή για οφειλές προς το Δημόσιο.

Έτσι, η Αρχή για το Ξέπλυμα αποστέλλει στην εφορία όλες τις υποθέσεις που διερευνώνται για «μαύρο» χρήμα. Ειδικότερα, στο δεκάμηνο του τρέχοντος έτους η Αρχή απέστειλε στην ΑΑΔΕ 101 «βαριές» υποθέσεις «μαύρου» χρήματος για να ερευνηθούν για φοροδιαφυγή και οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν τις σχετικές εντολές ελέγχου, με τα βεβαιωθέντα ποσά να ανέρχονται σε 63,37 εκατ. ευρώ.