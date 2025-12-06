Στη-γενική-συνέλευση-της-Κεντρικής-Ένωσης-Επιμελητηρίων-Ελλάδας-στην-Πάτρα-μίλησε-ο-Στέφανος-Κασσελάκης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που πραγματοποιούνται στην Πάτρα, μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στη φορολογία, στον συνδικαλισμό με ενιαία ψηφοδέλτια, αλλά και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τη ρευστότητα.

- -

Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες»

Γκίλφοϊλ: Ζωτικής σημασίας για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ η Βόρεια Ελλάδα

Διπλωματικές πηγές: Το ΥΠΕΞ είχε προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη λάθος απεικόνιση χάρτη σε εγχειρίδιο της Κομισιόν

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.