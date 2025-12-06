Σωκράτης Φάμελλος: «Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος» – Η απάντηση σε Τσίπρα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του ΟΡΕΝ, τονίζοντας ότι ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και αφορά όλη την ελληνική κοινωνία.

Αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι αγρότες λόγω των κυβερνητικών αδυναμιών και επεσήμανε τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη ενότητας στην προοδευτική παράταξη, τονίζοντας ότι οι επόμενες εκλογές απαιτούν μια ενιαία προοδευτική απάντηση.

Ο αγώνας των αγροτών: Δίκαιος και μας αφορά όλους

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην αγροτική Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι αγρότες και οι κάτοικοι της περιφέρειας βρίσκονται σε απόγνωση.

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και μας αφορά όλους», τόνισε, προσθέτοντας ότι η αγροτική παραγωγή φέτος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, μεγαλύτερα από άλλες χρονιές. «Το πρόβλημα είναι πιο έντονο και δύσκολο να αποκατασταθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Κατηγορίες κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατήγγειλε την κυβέρνηση για την αδιαφορία της απέναντι στις ανάγκες των αγροτών, επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες, τα διυλιστήρια, οι εταιρίες ρεύματος και τα αγροεφόδια κερδίζουν, ενώ οι αγρότες συνεχίζουν να φτωχαίνουν. «Οι τράπεζες θησαυρίζουν, τα διυλιστήρια θησαυρίζουν, οι αγροεφόδια θησαυρίζουν, αλλά οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη φτώχεια που αντιμετωπίζουν.

Σημείωσε επίσης ότι «κλάπηκε ένα δισεκατομμύριο ευρώ από επιδοτήσεις», αναφερόμενος σε κακοδιαχείριση και φαινόμενα διαφθοράς, και ανέφερε χαρακτηριστικά «Φραπέδες, Χασάπηδες, γαλάζιες ακρίδες, Φερράρι και δεν συμμαζεύεται…».

Σοβαρά προβλήματα στον ΕΛΓΑ και την αποζημίωση των αγροτών

Ο Φάμελλος ανέφερε ότι οι αγρότες παραμένουν αδικημένοι από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, οι οποίες καθυστερούν για πάνω από 2,5 χρόνια, και κατήγγειλε ότι ενώ οι πλημμύρες του Ντάνιελ δεν έχουν καλυφθεί, «κάποιοι πλουτίζουν από στημένες αποζημιώσεις». Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει προχωρήσει σε διορθώσεις στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες.

«Η ύπαιθρος βρίσκεται σε εξαθλίωση», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση δεν προστατεύει τους αγρότες». Παράλληλα, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για την κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι το σκάνδαλο είναι «γαλάζιο» και ότι η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη.

Πρόταση για ενιαία προοδευτική απάντηση στις επόμενες εκλογές

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις επόμενες εκλογές, επισημαίνοντας την ανάγκη για ενιαία προοδευτική απάντηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται να προχωρήσει σε μια ενωτική και σοβαρή πολιτική, η οποία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας και θα καταπολεμήσει τη διαφθορά.

«Πρέπει να υπερβούμε τα κομματικά όρια και να αναζητήσουμε ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο», ανέφερε, προσδιορίζοντας ότι η πρόταση για κοινό υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα για να επιτευχθεί αυτή η ενότητα.