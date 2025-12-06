Τέλος στο win-win: Γιατί η ανάπτυξη του Πεκίνου αποτελεί πλέον απειλή για την οικονομία των άλλων χωρών

Ποιος έχει συνεισφέρει περισσότερο στην ανάπτυξη του υπόλοιπου κόσμου φέτος; Η Κίνα ή οι Ηνωμένες Πολιτείες;

Η απάντηση είναι οι ΗΠΑ, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Ακόμη και καθώς οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς, οι εισαγωγές τους έχουν αυξηθεί κατά 10% φέτος σε σύγκριση με πέρυσι. Και ενώ η Κίνα κάνει κήρυγμα κατά του προστατευτισμού, οι δικές της εισαγωγές έχουν μειωθεί κατά 3%, σε όρους δολαρίου.

Τα στοιχεία των ΗΠΑ μπορεί να αποτελούν μια ανωμαλία, αντανακλώντας τη σπουδή των εταιρειών να προλάβουν τους δασμούς. Τα στοιχεία της Κίνας, όμως, όχι. Την τελευταία πενταετία, ο όγκος των εξαγωγών της έχει εκτιναχθεί, ενώ οι εισαγωγές έχουν παραμείνει στάσιμες. Η Κίνα «καταπίνει» ένα ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς μεταποιημένων αγαθών. Αυτό αποκαλύπτει μια άβολη αλήθεια: Το Πεκίνο ακολουθεί ένα αναπτυξιακό μοντέλο τύπου «πλουτίζοντας εις βάρος του γείτονα» (beggar thy neighbor), εις βάρος όλων των υπολοίπων.

Μια πρόσφατη έκθεση οικονομολόγων της Goldman Sachs το διατύπωσε ξεκάθαρα. Στο παρελθόν, έγραψαν, μια αύξηση της παραγωγής στην Κίνα κατά 1% θα αύξανε την παραγωγή του υπόλοιπου κόσμου κατά 0,2%, καθώς η χώρα απορροφούσε εισαγωγές.

Στη νέα τους πρόβλεψη, η ομάδα της Goldman κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση αυτή έχει γίνει αρνητική. Η ανάπτυξη της Κίνας, γράφουν, οδηγείται από την «αποφασιστικότητα και την ικανότητα της ηγεσίας της να προωθήσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης και να τονώσει τις εξαγωγές».

Η επίδραση αυτή πλήττει περιοχές όπως η Ινδία, η Λατινική Αμερική, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Ευρώπη, με αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ τους.

Αυτό είναι θετικό για άλλες χώρες στο βαθμό που τα φθηνότερα κινεζικά αγαθά ενισχύουν την αγοραστική δύναμη. Ωστόσο, αυτό το όφελος υπερκαλύπτεται από το πλήγμα που δέχονται οι μεταποιητικοί τους τομείς από τον κινεζικό ανταγωνισμό. Το συμπέρασμα είναι ότι η Goldman βλέπει την Κίνα να αναπτύσσεται κατά 0,5 έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες ταχύτερα ετησίως τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτό θα μειώσει την ανάπτυξη του υπόλοιπου κόσμου κατά 0,1 μονάδα ετησίως.

Η ανάπτυξη της Κίνας παραμένει καλή για τον κινεζικό λαό και για ορισμένες χώρες που πωλούν εισροές (πρώτες ύλες/εξαρτήματα) στην εξαγωγική της μηχανή. Αλλά η Goldman προβλέπει ότι θα δημιουργήσει αυξανόμενα «αντίθετα ρεύματα» για άλλες βιομηχανικές οικονομίες στην Ευρώπη, την Ανατολική Ασία και το Μεξικό.

Από το θετικό στο αρνητικό άθροισμα

Ένα θεμελιώδες αξίωμα των οικονομικών είναι ότι όταν δύο άτομα ή χώρες εμπορεύονται, και οι δύο ωφελούνται. Τις δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, και καθώς αναπτύσσονταν, εισήγαγαν περισσότερα, βοηθώντας τους εταίρους τους. Καθώς εκείνοι αναπτύσσονταν, αγόραζαν περισσότερα από αυτά που παρήγαγαν οι ΗΠΑ. Η επέκταση του εμπορίου βοήθησε όλους να εξειδικευτούν, οδηγώντας σε περισσότερο ανταγωνισμό, καινοτομία, επιλογές και χαμηλότερο κόστος.

Η Κίνα είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας, αλλά η φιλοσοφία της είναι εντελώς διαφορετική. Ποτέ δεν πίστεψε στο ισοσκελισμένο εμπόριο ούτε στο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ακόμη και καθώς εισήγαγε κρίσιμη τεχνολογία από τη Δύση, ο μακροπρόθεσμος στόχος της ήταν πάντα η αυτάρκεια.

Το 2020, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ κωδικοποίησε αυτή την προσέγγιση ως «διπλή κυκλοφορία» (dual circulation). Αυτό, είπε, θα «έσφιγγε την εξάρτηση της διεθνούς βιομηχανικής αλυσίδας» από την Κίνα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η παραγωγή της Κίνας θα ήταν «ανεξάρτητη» και «αυτοσυντηρούμενη».

Και καθώς η Κίνα επεκτείνεται σε μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας, όπως αεροσκάφη και ημιαγωγοί, ο Σι έχει διατάξει να μην εγκαταλείψει την παραγωγή χαμηλού κόστους, όπως παιχνίδια και ρούχα. Το Πεκίνο έχει αποθαρρύνει τις κινεζικές εταιρείες που επενδύουν στο εξωτερικό από το να μεταφέρουν βασική τεχνογνωσία, όπως στην παραγωγή iPhones και μπαταριών. Ο Σι απέρριψε δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που θα έστρεφαν την οικονομία μακριά από τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και την αποταμίευση, προς την κατανάλωση των νοικοκυριών και τις εισαγωγές.

Φυσικά, η Κίνα δεν είναι η πρώτη που επιδιώκει ανάπτυξη βασισμένη στις εξαγωγές ή βιομηχανική πολιτική (κρατική στήριξη ευνοούμενων τομέων). Η Δυτική Γερμανία, η Ιαπωνία και αργότερα η Νότια Κορέα έκαναν το ίδιο, καταλήγοντας τελικά σε πλεονάσματα που αποτέλεσαν μακροχρόνια αγκάθια στις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ως μέρη της δημοκρατικής Δύσης, δεν φοβούνταν την οικονομική αλληλεξάρτηση ούτε επεδίωκαν την εξάλειψη των εισαγωγών. Και καθώς ανέβαιναν στην αλυσίδα αξίας, επέτρεψαν στη μεταποίηση χαμηλότερου κόστους να μεταναστεύσει σε φτωχότερες χώρες.

Εκείνες οι χώρες «οδηγούνταν από την επιθυμία για ευημερία», δήλωσε ο Rush Doshi, ειδικός σε θέματα Κίνας που υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου Μπάιντεν. «Η Κίνα οδηγείται από μια νοοτροπία “οχυρού” και βλέπει τη βιομηχανική κυριαρχία ως κλειδί για πλούτο και ισχύ. Αυτοί είναι μακροχρόνιοι στόχοι, βαθιά ριζωμένοι στον εθνικισμό και το Κομμουνιστικό Κόμμα».

Πριν από δύο δεκαετίες, η οικονομία της Κίνας ήταν αρκετά μικρή ώστε το εμπορικό της πλεόνασμα να έχει μικρή σημασία για τον κόσμο. Σήμερα, η Κίνα αντιπροσωπεύει το 17% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η Goldman εκτιμά ότι το πλεόνασμά της στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών —ο ευρύτερος ορισμός του εμπορίου— θα φτάσει το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2029, μεγαλύτερο από οποιαδήποτε χώρα τουλάχιστον από τα τέλη της δεκαετίας του 1940.

Μόλις το 2020, οι διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες προμήθευαν περίπου το 60% των περίπου 20 εκατομμυρίων μονάδων που πωλούνταν στην Κίνα, συνήθως από τοπικά εργοστάσια που λειτουργούσαν με εγχώριους εταίρους κοινοπραξιών (joint ventures). Τα στελέχη τους επέμεναν ότι δεν θα κανιβάλιζαν ποτέ τις πωλήσεις εκτός Κίνας κάνοντας εξαγωγές από αυτές τις κοινοπραξίες, θυμάται ο Michael Dunne της εταιρείας έρευνας αγοράς και συμβουλευτικής Dunne Insights.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων επεκτάθηκαν στα ηλεκτρικά οχήματα, ρίχνοντας το μερίδιο αγοράς των ξένων μαρκών κάτω από το 40%. Επιβαρυμένες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αυτές οι κοινοπραξίες άρχισαν τις εξαγωγές.

Ο κανιβαλισμός έχει αρχίσει. Τέσσερα από τα πέντε κορυφαία μοντέλα Chevrolet που πωλούνται στο Μεξικό κατασκευάζονται στην Κίνα από τους εταίρους κοινοπραξίας της General Motors, δήλωσε ο Dunne. Προηγουμένως, θα κατασκευάζονταν στο Μεξικό ή τη Νότια Κορέα.

Διχασμένοι θα πέσουμε

Πολλές χώρες είναι απογοητευμένες από τη στρατηγική της Κίνας, η οποία εκτοπίζει τους δικούς τους μεταποιητικούς τομείς και τις ευκαιρίες εξαγωγών. Καμία όμως δεν έχει λύση.

Η κυριαρχία της Κίνας σε τόσες πολλές κατηγορίες μεταποίησης της δίνει τρομερή μόχλευση. Όταν η Ολλανδία πήρε τον έλεγχο της ολλανδικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia από τον Κινέζο ιδιοκτήτη της για λόγους εθνικής ασφάλειας, η Κίνα απαγόρευσε στην εταιρεία να εξάγει τσιπ από τις κινεζικές της δραστηριότητες, παραλύοντας τους πελάτες συναρμολόγησης αυτοκινήτων. Η Ολλανδία υποχώρησε. Ο Πρόεδρος Τραμπ, του οποίου οι δασμοί δεν έχουν συναντήσει σχεδόν καμία αντίσταση αλλού, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί όταν η Κίνα περιόρισε τις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αναχαιτιστεί η εξαγωγική επίθεση της Κίνας θα ήταν να συντονιστούν οι ΗΠΑ με ομοϊδεάτες εταίρους, επιβάλλοντας για παράδειγμα κοινούς περιορισμούς στα αυτοκίνητά της, διατηρώντας παράλληλα χαμηλούς περιορισμούς μεταξύ τους.

Ο Τραμπ μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον για ένα τέτοιο ενιαίο μέτωπο. Παρόλα αυτά, οι διμερείς συμφωνίες του περιλαμβάνουν κίνητρα για αντίσταση στις κινεζικές εξαγωγές. Η Μαλαισία, για παράδειγμα, συμφώνησε να εφαρμόσει τους ίδιους περιορισμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Κίνα για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η Βόρεια Αμερική θα ήταν φυσικός υποψήφιος για ένα ενιαίο μέτωπο. Για να διατηρήσουν τους χαμηλούς δασμούς που κωδικοποιήθηκαν στη Συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, ο Καναδάς και το Μεξικό ίσως να ήταν πρόθυμοι να ενωθούν με τις ΗΠΑ στην ύψωση φραγμών προς την Κίνα.

Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Ο Καναδάς αντέγραψε πέρυσι τους δασμούς 100% των ΗΠΑ στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα. Στη συνέχεια, ο Τραμπ χτύπησε τον Καναδά με δασμούς στα αυτοκίνητα και η Κίνα προχώρησε σε αντίποινα κατά της καναδικής γεωργίας. Παγιδευμένος σε έναν εμπορικό πόλεμο δύο μετώπων, ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να ακυρώσει τους δασμούς του προς την Κίνα.