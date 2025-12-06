Close Menu
    Το Μαρκόπουλο επισκέπτεται το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Συνάντηση με πολίτες στο Μαρκόπουλο θα έχει στις 12 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης

