Υπερταμείο: Πώς επανεκκινεί ο διαγωνισμός αξιοποίησης του «Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου» – Το προηγούμενο «ναυάγιο»

Η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια. Οι ιππικές εγκαταστάσεις και οι επιτρεπόμενες χρήσεις. Ο δρόμος προς τις προσφορές. Το «πάγωμα» της προηγούμενης διαδικασίες όπου είχε επικρατήσει σχήμα συμφερόντων Δ. Μελισσανίδη.

Εκκινεί εκ νέου από το Υπερταμείο το εγχείρημα αξιοποίησης του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», μετά το «ναυάγιο» της τελευταίας διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω απόρριψης του ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ αλλά και προσφυγής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, όταν και είχε επικρατήσει σχήμα συμφερόντων του επιχειρηματία Δ. Μελισσανίδη.

Χτες, το Υπερταμείο γνωστοποίησε την εκκίνηση νέου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», συνολικής έκτασης περίπου 1.026.779,62 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Πούσι Μπάρτζη – Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27.3.2026.

Το ακίνητο

Το ακίνητο, το οποίο κατασκευάστηκε και λειτούργησε αρχικά κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, περιλαμβάνει συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, όπως στάβλους, αρένες, κτίριο διοικητικών υπηρεσιών, κτηνιατρική κλινική κλπ. Βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας και συνορεύει ανατολικά με τον Ιππόδρομο. Σύμφωνα με τον νόμο 3342/2005 περί μεταολυμπιακής χρήσης, πέραν των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή γηπέδου γκολφ, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας και αναβατών, καταστημάτων πώλησης ειδών που σχετίζονται με την ιππασία, χώρων εκθέσεων, εστίασης, δημοπρασιών, ξενοδοχείου, ελικοδρομίου, πάρκου με δυνατότητα διεξαγωγής τριάθλου και ψυχαγωγικής ιππασίας, καθώς και χώρων στάθμευσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, εντός του Ακινήτου υφίστανται κτίσματα, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω κτήρια και εγκαταστάσεις: − «Κύρια Αρένα Jumping» εμβαδού 10.232 τ.μ. με 6.000 μόνιμες θέσεις θεατών και κτίρια 3.032 τ.μ. − «Κύρια Αρένα Dressage» εμβαδού 4.050 τ.μ. με 2.000 μόνιμες θέσεις θεατών και κτίρια 1.913 τ.μ. − Κλειστή Αρένα εμβαδού 2.100 τ.μ. με 2.010 θέσεις θεατών. − Τρεις αρένες προπόνησης Ιππικής Δεξιοτεχνίας. − Τέσσερις αρένες προπόνησης υπερπήδησης εμποδίων. − Συγκρότημα στάβλων αποτελούμενο από 5 ενότητες στάβλων χωρητικότητας 280 αλόγων, συνολικού εμβαδού 9.223 τ.μ.. − Συγκρότημα της Κτηνιατρικής Κλινικής με στάβλους ανάρρωσης – απομόνωσης το οποίο αποτελείται από 4 κτίρια συνολικού εμβαδού 1.897 τ.μ. − Κτίριο γραφείων το οποίο αποτελείται από ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικού εμβαδού 3.131 τ.μ. − Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης – Ελικοδρόμιο.

Το παλιό «ναυάγιο»

Αρχικά, στην προηγούμενο διαγωνισμό, είχε υποβληθεί στις αρχές 2023 μία προσφορά από το επενδυτικό σχήμα APLEKTON HOLDINGS CO. LIMITED, που οι πληροφορίες ήθελαν να είναι συμφερόντων του ομίλου Μελισσανίδη, που προσέφερε τίμημα 6,5 εκατ. και ετήσιο μίσθωμα της τάξης των 180.000 ευρώ, με μακροχρόνια μίσθωση 40 ετών. Σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) που έχει εκπονηθεί, ορίζονταν περιοχή με υποχρεωτική τη χρήση αθλητικής ιππασίας, ενώ στο υπόλοιπο ακίνητο επιτρέπονται αθλητικές και ήπιες εμπορικές και τουριστικές χρήσεις με συμπληρωματικό χαρακτήρα προς τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, στην πορεία, το ΣτΕ δεν ενέκρινε το ΕΣΧΑΔΑ του ολυμπιακού ακινήτου, το οποίο έδινε τη δυνατότητα αξιοποίησης του ακινήτου ως θεματικό πάρκο, διατηρώντας σε τμήμα αυτού ως κυρίαρχη τη χρήση της αθλητικής ιππασίας και αναπτύσσοντας στο υπόλοιπο τμήμα αθλητικές και ήπιες εμπορικές και τουριστικές χρήσεις. Κατά του σχεδίου στράφηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας. Τελικά, οι δικαστικές εμπλοκές έβαλαν στον «πάγο» την μίσθωση του χώρου, ο διαγωνισμός «πάγωσε», προφανώς ακυρώθηκε και πλέον εκκινεί εκ νέου.

Σε ό,τι αφορά το ακίνητο στο Μαρκόπουλο, η έκτασή του φτάνει τα 1.000 στρέμματα, αλλά προς αξιοποίηση είναι τα 590 στρέμματα. Στον προηγούμενο διαγωνισμό, το (τότε) ΤΑΙΠΕΔ είχε προτείνει αξιοποίηση με χρήσεις γης θεματικού πάρκου-αναψυχής, που επέτρεπαν, παράλληλα με τις υφιστάμενες λειτουργίες αθλητικού χαρακτήρα, την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων σε έκταση 426 στρεμμάτων.

Η πορεία προς τις προσφορές

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, η διαδικασία θα γίνει σε μία φάση. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν μέχρι μία (1) επίσκεψη στο Ακίνητο, σε χρόνο και με τη διαδικασία που θα ορίσει η ΕΕΣΥΠ, με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης. Το Τίμημα καταβάλλεται εφάπαξ σε πλήρη εξόφληση με την υπογραφή του Συμβολαίου Επιφανείας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται στο Σχέδιο Συμβολαίου Επιφανείας.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών, για τις 15.12.25 προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας VDR, στις 07.01.26 η έναρξη επισκέψεων στο Ακίνητο, στις 05.02.26 η ανάρτηση στο VDR του προσχεδίου Συμβολαίου Επιφανείας, στις 25.02.26 η καταληκτική ημερομηνία σχολιασμού του προσχεδίου Συμβολαίου Επιφανείας. Στις 15.03.26 εκτιμάται ότι θα γίνει η ανάρτηση στο VDR του οριστικού Σχεδίου Συμβολαίου Επιφανείας, στις 16.03.26 η καταληκτική ημερομηνία επισκέψεων στο Ακίνητο, στις 18.03.26 ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον Διαγωνισμό και στις 22.03.26 η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης στοιχείων στο VDR. Η αξιοποίηση του Ακινήτου κατ’ αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα γίνει μέσω σύστασης και μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος επιφανείας επί αυτού για 99 έτη, έναντι σχετικού ανταλλάγματος, υπό τη μορφή τιμήματος, που θα καταβάλει ο Πλειοδότης, δυνάμει του Συμβολαίου Επιφανείας που θα καταρτιστεί μεταξύ της ΕΕΣΥΠ (υπό την ιδιότητα του κυρίου του Ακινήτου) και του Πλειοδότη (υπό την ιδιότητα του επιφανειούχου).

Η διαδικασία

Κατά το πρώτο στάδιο και για τους σκοπούς της αξιολόγησης, θα ελεγχθούν από την ΕΕΣΥΠ οι Υποφάκελοι Α και Β, όλων των Προσφορών που υποβλήθηκαν. Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω Υποφακέλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ θα εκδώσει απόφαση, για το ποιοι Διαγωνιζόμενοι προκρίνονται προς περαιτέρω αξιολόγηση του Υποφακέλου Γ (Οικονομική Προσφορά) των Προσφορών τους και ποιοι αποκλείονται. Η ΕΕΣΥΠ θα καλέσει όλους τους Διαγωνιζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των Προσφορών τους, να παραλάβουν τον Υποφάκελο Γ (Οικονομική Προσφορά) που υπέβαλαν χωρίς αυτός να έχει αποσφραγιστεί. Σε περίπτωση που ο Υποφάκελος Γ (Οικονομική Προσφορά) δεν αναζητηθεί από τον αποκλεισθέντα Διαγωνιζόμενο που τον υπέβαλε εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη σχετική ειδοποίηση, η ΕΕΣΥΠ δύναται να θεωρήσει ότι είναι ανεπιθύμητος και να προβεί στην καταστροφή του. Ακολούθως, οι Υποφάκελοι Γ (Οικονομική Προσφορά) των Προσφορών όσων από τους Διαγωνιζόμενους δεν έχουν αποκλειστεί κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, θα αποσφραγιστούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα είναι το υψηλότερο Τίμημα σε ευρώ.

Η ΕΕΣΥΠ δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να ζητήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, από έναν ή περισσότερους Διαγωνιζόμενους να υποβάλουν βελτιωμένη οικονομική προσφορά στην ΕΕΣΥΠ προς το σκοπό της αύξησης του ύψους του προσφερόμενου Τιμήματος. Οι βελτιωμένες οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της ΕΕΣΥΠ, είτε έγχαρτες είτε με ηλεκτρονική διαδικασία δημοπράτησης (e-auction).