Φρίκη-στην-Αυστρία:-Ορειβάτης-άφησε-τη-σύντροφό-του-στο-ψηλότερο-βουνό-της-χώρας-για-να-φέρει-βοήθεια-και-αυτή-πέθανε-από-το-κρύο

Ένας άνδρας, ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο άφησε την κοπέλα του να πεθάνει στο ψηλότερο βουνό της Αυστρίας, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Daily Mail, η 33χρονη ορειβάτισσα από το Σάλτσμπουργκ έχασε τη ζωή της τον Ιανουάριο στο βουνό Grossglockner, ύψους 3.800 μέτρων, μετά από μια εκδρομή με τον 36χρονο σύντροφό της. Όταν απέμεναν μόλις 50 μέτρα για την κορυφή του βουνού, η γυναίκα άρχισε να δυσκολεύεται και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τότε ο σύντροφός της, ο οποίος ήταν έμπειρος ορειβάτης, αποφάσισε να την αφήσει μόνη της στο βουνό για 6,5 ώρες για να βρει βοήθεια.

Man leaves ‘girlfriend to freeze to death’ on top of Austria’s highest mountain https://t.co/vHdo7LQGJQ — Metro (@MetroUK) December 4, 2025

Ωστόσο, αυτό που δεν υπολόγιζε ήταν το ακραίο κρύο που επικρατούσε. Όταν έφτασαν οι διασώστες στο σημείο, η γυναίκα είχε ήδη πεθάνει. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για το θάνατο της γυναίκας, ο 36χρονος σύζυγός της κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

«Περίπου στις 2 π.μ., ο κατηγορούμενος άφησε τη φίλη του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη περίπου 50 μέτρα κάτω από το σταυρό της κορυφής του Großglockner», ανέφερε σε δήλωσή της η εισαγγελία.

«Η γυναίκα πέθανε από υποθερμία. Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με τη φίλη του, είχε ήδη μεγάλη εμπειρία σε ορειβατικές εκδρομές σε μεγάλο υψόμετρο και είχε σχεδιάσει την εκδρομή, θεωρήθηκε υπεύθυνος οδηγός της εκδρομής».

Τι έκανε λάθος ο ορειβάτης

Αφού έλαβε τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, αξιολόγησε τα κινητά τηλέφωνα, τα αθλητικά ρολόγια, τις φωτογραφίες και τα βίντεο, και μετά από αξιολόγηση από τεχνικό εμπειρογνώμονα ορειβασίας, η εισαγγελία κατηγόρησε τον ορειβάτη για τα τραγικά λάθη που έκανε εκείνη την ημέρα.

Ο 36χρονος φέρεται να μην έλαβε υπόψη ότι η κοπέλα του ήταν πολύ άπειρη και δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ ορειβατική εκδρομή σε τόσο μεγάλο υψόμετρο τέτοιας διάρκειας. Κατηγορήθηκε και για το γεγονός ότι ξεκίνησε την εκδρομή περίπου δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο, χωρίς να έχει μαζί του τον κατάλληλο εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Ακόμη και όταν άφησε τη σύντροφό του για να ζητήσει βοήθεια, φέρεται να μην τη μετέφερε σε ένα ασφαλές μέρος, που προστατεύεται από τον αέρα και να μην χρησιμοποίησε κάποιον υπνόσακο ή κάποια αλουμινένια κουβέρτα διάσωσης για να μην παγώσει.

«Θα έπρεπε να είχε γυρίσει πίσω νωρίτερα»

Είχε επιτρέψει στη φίλη του να ανέβει στο βουνό με σκι splitboard και μαλακά χιονοπέδιλα, εξοπλισμός που θεωρείται ακατάλληλος από τους ορειβάτες για μια ορεινή πεζοπορία σε μικτό έδαφος.

Όπως τονίζει ο εισαγγελέας λόγω των σκληρών καιρικών συνθηκών, που επικρατούσαν στην περιοχή, ταχύτητες ανέμου έως 74 χλμ/ώρα και θερμοκρασίες -8 °C με αίσθηση θερμοκρασίας -20 °C, ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να είχε γυρίσει πίσω νωρίτερα.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης της φίλης του, ο άνδρας κατηγορείται ότι δεν έκανε κλήση έκτακτης ανάγκης πριν από το σούρουπο. Ο κατηγορούμενος και η φίλη του έμειναν εγκλωβισμένοι από τις 8.50 μ.μ. περίπου, και δεν έστειλε κανένα σήμα κινδύνου όταν ένα ελικόπτερο της αστυνομίας πέταξε πάνω από το σημείο στις 10.50 μ.μ.