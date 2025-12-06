Χατζηβασιλείου:-Ο-Πούτιν-δεν-φαίνεται-διατεθειμένος-να-τερματιστεί-ο-πόλεμος

«Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν χρειάζονται διαμεσολάβηση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» ερωτώμενος για τις πρόσφατες δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Παράλληλα, μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι «ο Πούτιν δεν φαίνεται για την ώρα διατεθειμένος να τερματιστεί ο πόλεμος». Αναλύοντας τη στάση του Κρεμλίνου, ο κ. Χατζηβασιλείου εξήγησε ότι η πρόσφατη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στη Γενεύη ενόχλησε ιδιαίτερα τη Μόσχα. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη κινητοποιήθηκε, αλλάζοντας τον αρχικό σχεδιασμό και φέρνοντας στο τραπέζι ένα νέο πλαίσιο συζήτησης, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Κρεμλίνου. «Ο Πούτιν προσπαθεί μάταια να αποδείξει στον Τραμπ, ότι η Ευρώπη είναι δήθεν υπεύθυνη για αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το Κρεμλίνο επενδύει στον διχασμό της Δύσης, επιδιώκοντας το μέγιστο δυνατό όφελος από την τελική έκβαση.

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος επιχειρεί να εμφανιστεί ως «έτοιμος για αποκλιμάκωση», όμως «όλα αυτά είναι στα λόγια», καθώς δεν υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ότι η Ρωσία προτίθεται να κάνει βήμα ουσιαστικής υποχώρησης. «Η Ουκρανία έχει να επιλέξει μεταξύ ενός κακού και ενός πολύ κακού σεναρίου», είπε, εξηγώντας ότι η αποδοχή απώλειας εδαφών ή ενός καθεστώτος μειωμένης κυριαρχίας θα δημιουργούσε νέες, επικίνδυνες δυναμικές.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές θέσεις, επανέλαβε ότι η Ελλάδα διαφωνεί με κάθε είδους εδαφικό ακρωτηριασμό, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί αλλαγή συνόρων μέσω πολέμου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να βρουν λύση, ώστε να στηριχθεί η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Υπενθύμισε ότι έχει επισκεφθεί τη χώρα τρεις φορές μέσα στο 2025, διαπιστώνοντας «την τραγική κατάσταση των υποδομών» και την ανάγκη για άμεση ευρωπαϊκή βοήθεια.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο βουλευτής της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει διάλογο μόνο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και της μίας, ξεκάθαρης διαφοράς. Υπενθύμισε ότι η αντιπολίτευση επί μήνες κατηγορούσε την κυβέρνηση για «ενδοτικότητα», αλλά τα γεγονότα την διαψεύδουν πλήρως. «Πού είναι λοιπόν όλοι αυτοί σήμερα να μιλήσουν και να δουν ότι η Τουρκία δεν μπήκε τελικά στο SAFE;» διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι όσο υπάρχουν «θεωρίες γκρίζων ζωνών και casus belli στο τραπέζι, δεν πρόκειται η Τουρκία να πάρει ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια. Η Άγκυρα αποφάσισε και προτίμησε το casus belli παρά την ένταξη στο SAFE», σημείωσε.

Όπως τόνισε, η Αθήνα χαιρετίζει κάθε ενδιαφέρον από φίλη και σύμμαχο χώρα, όπως είναι οι ΗΠΑ. Όμως, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ήδη δομημένος διάλογος στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

Τόνισε, επίσης, ότι η πρωτοβουλία για το Φόρουμ των 5 Παράκτιων Κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο είναι καθαρά ελληνική, «δεν αποτελεί έμπνευση τρίτων», και δείχνει την αυτοπεποίθηση και την ηγετική θέση της χώρας στην περιοχή. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Ελλάδα «δεν φοβάται τη συζήτηση», αλλά επιμένει σε διάλογο εντός του Διεθνούς Δικαίου και σε μια αρχιτεκτονική ασφαλείας που δεν μπορεί να συμβαδίσει με το casus belli. «Το ότι η Ελλάδα πήρε την πρωτοβουλία για το φόρουμ δείχνει ποιος έχει ηγετική θέση στην περιοχή και ποιος έχει πίστη στο δίκιο του», ανέφερε χαρακτηριστικά.