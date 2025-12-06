aktor:-Ισχυρό-αποτύπωμα-στις-φοιτητικές-εστίες-με-έργα-500-εκατ.

Ηγετική θέση στον κλάδο των φοιτητικών εστιών αποκτά ο όμιλος Aktor, που στοχεύει σε έργα του κλάδου που ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα σημαντικό μερίδιο της πολλά υποσχόμενης αγοράς αν υπολογιστεί ότι μέχρι τα μέσα της χρονιάς οι συνολικές επενδύσεις στη χώρα για την ανάπτυξη των συγκροτημάτων από ιδιωτικές φοιτητικές κατοικίες δεν ξεπερνούσαν τα 700 εκατ. ευρώ.

Στο ενημερωτικό δελτίο του Aktor που εγκρίθηκε προχθές από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, ο όμιλος παρουσίασε στοιχεία για τα σημαντικότερα έργα στον τομέα των ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεων.

Μεταξύ αυτών είναι 4 έργα φοιτητικών κατοικιών που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για έναν τομέα με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, που προσελκύει ισχυρά ξένα fund με στόχο την διεύρυνση των χαρτοφυλακίων τους με νέα ακίνητα.

Όπως αναφέρει και σε έκθεση της η Hines, «ο κλάδος έχει μετακινηθεί από τις “εξειδικευμένες” επενδύσεις στο ευρύ κοινό, διαμορφώνοντας παράλληλα μια ελκυστική επενδυτική πρόταση για τους επενδυτές ακινήτων».

Τα έργα

Συγκεκριμένα, στην Κρήτη προχωράει το μεγάλο έργο της κατασκευής και λειτουργίας των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης με προϋπολογισμό 255 εκατ ευρώ. Ένα έργο με συνολική διάρκεια 30 έτη.

Επίσης, ο όμιλος έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος σε 2 αντίστοιχα έργα τα οποία βρίσκονται στη φάση οριστικοποίησης συμβατικών εγγράφων και οδεύουν προς συμβασιοποίηση.

Το ένα αφορά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όπου ο Aktor ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων στον Βόλο και τη Λαμία σε μια επένδυση ύψους 94 εκατ ευρώ.

Το δεύτερο πρόκειται για φοιτητική στέγη με προϋπολογισμό της τάξεως των 107 εκατ ευρώ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το τελευταίο ντιλ είναι μια συμφωνία των 85 εκατ ευρώ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και βρίσκεται ακόμα «στα σκαριά».

Ο Aktor έχει προεπιλεχθεί και συμμετέχει στη δεύτερη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή φοιτητικών εστιών ως ένωση εταιρειών με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (ΑΠ:60% – AKTOR:40%).

Δίνοντας ένα στίγμα για τις επόμενες κινήσεις του ομίλου, ο Aktor αναφέρει στο ενημερωτικό δελτίο ότι στον τομέα των ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεων, «ήδη συμμετέχει σε 25 ενεργούς διαγωνισμούς, σε διάφορα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών και έχει ως στόχο τη συμμετοχή της σε επιπρόσθετους διαγωνισμούς που αναμένονται να προκηρυχθούν στο μέλλον, που αφορούν υποδομές και περιβάλλον, με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον τόσο για τις ελληνικές εταιρείες όσο και για διεθνείς επενδυτικούς ομίλους.»