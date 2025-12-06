netflix:-Η-συμφωνία-απόκτησης-της-warner-bros-δεν-είναι-στρωμένη-με…-ροδοπέταλα

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη συγχώνευση με «βαριά καχυποψία». Η Δημοκρατικής γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν έχει ήδη ζητήσει αντιμονοπωλιακό έλεγχο. στρωμένη

Η συμφωνία μεταξύ Netflix και Warner Bros. Discovery έκλεισε γρήγορα – όμως η πορεία της προς τη ρυθμιστική έγκριση μπορεί να μην είναι το ίδιο ταχεία.

Η Netflix αιφνιδίασε τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή, όταν ανακοίνωσε την προτεινόμενη συμφωνία ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του εμβληματικού στούντιο Warner Bros. και της υπηρεσίας streaming HBO Max. Ο συνδυασμός φέρνει κοντά δύο από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες streaming στον κλάδο.

Η Netflix ανέφερε 300 εκατομμύρια παγκόσμιους συνδρομητές στα τέλη του 2024, την τελευταία φορά που δημοσιοποίησε το σχετικό στοιχείο. Το HBO Max είχε 128 εκατομμύρια πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros σε ένα deal 82,7 δισ. δολαρίων

Η Netflix κατέχει αυτή τη στιγμή το 46% των μηνιαίων ενεργών χρηστών εφαρμογών για κινητά στο παγκόσμιο streaming, σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Sensor Tower. Σε συνδυασμό με το HBO Max, αυτό το ποσοστό θα αυξανόταν στο 56%.

«Αυτή η συμφωνία εδραιώνει τη θέση της Netflix ως η κορυφαία υπηρεσία streaming για πρωτότυπο περιεχόμενο», σύμφωνα με έκθεση αναλυτών της William Blair.

Το μέγεθος της συμφωνίας την καθιστά έτοιμη για εξονυχιστικό έλεγχο, τόσο από παράγοντες του κλάδου όσο και από τους Αμερικανούς νομοθέτες.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη συγχώνευση με «βαριά καχυποψία», ανέφερε την Παρασκευή το CNBC, ενώ η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν έχει ήδη ζητήσει αντιμονοπωλιακό έλεγχο.

«Αυτή η συμφωνία μοιάζει με έναν εφιάλτη μονοπωλίου. Μια συγχώνευση Netflix–Warner Bros. θα δημιουργούσε έναν τεράστιο κολοσσό μέσων με έλεγχο σχεδόν του μισού της αγοράς streaming – απειλώντας να αναγκάσει τους Αμερικανούς σε υψηλότερες τιμές συνδρομών και λιγότερες επιλογές σχετικά με το τι και πώς παρακολουθούν, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς εργαζόμενους», ανέφερε η Γουόρεν, Δημοκρατική από τη Μασαχουσέτη, σε δήλωσή της.

Η συγχώνευση θα έδινε επίσης στη Netflix τον έλεγχο του περίφημου στούντιο Warner Bros., ενοποιώντας περαιτέρω τον κινηματογραφικό χώρο και αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι ο αριθμός ή το σύνηθες «παράθυρο» κυκλοφορίας δημοφιλών ταινιών θα μπορούσε να μειωθεί.

Είναι σύνηθες τις ημέρες και εβδομάδες που ακολουθούν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας τέτοιου μεγέθους, ομάδες συμφερόντων, πολιτικοί και εταιρικοί ανταγωνιστές να επικαλούνται αντιμονοπωλιακές ενστάσεις.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι το πιο πιθανό να εξετάσει τη συμφωνία, όπως έχει κάνει με άλλες συγχωνεύσεις μέσων στο παρελθόν, και η διαδικασία μπορεί να πάρει χρόνο. Οι έλεγχοι του Υπουργείου μπορεί να διαρκέσουν από μερικούς μήνες έως και περισσότερο από έναν χρόνο.

Η Netflix δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει η συναλλαγή να κλείσει σε 12 έως 18 μήνες, αφού η Warner Bros. Discovery αποσπάσει το χαρτοφυλάκιο καλωδιακών δικτύων της στη νέα εταιρεία Discovery Global.