Reuters: Πρώην συνεργάτες του Άσαντ συνωμοτούν για την ανατροπή του Αλ Σάρα στη Συρία – Με έδρα τη Μόσχα, στρατολογούν μαχητές και σχεδιάζουν εξεγέρσεις

Μια αθέατη μάχη για την πολιτική και στρατιωτική κυριαρχία συνεχίζεται στη Συρία, καθώς πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος Άσαντ, οι οποίοι διέφυγαν μετά την πτώση του, ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια, για να δημιουργήσουν δυνάμεις που θ’ ανατρέψουν την κυβέρνηση του Αχμέντ Αλ Σάρα και θ’ αποκαταστήσει την επιρροή του πρώην προέδρου στη χώρα.

Οι άνθρωποι αυτοί, μεταξύ των οποίων ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, στρατηγός Καμάλ Χασάν, και ο δισεκατομμυριούχος Ράμι Μαχλούφ, ξάδερφος του Άσαντ, επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή της Συρίας και του Λιβάνου, χρηματοδοτώντας και στρατολογώντας χιλιάδες μαχητές, επιδιώκοντας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, ν’ αποκτήσουν τον έλεγχο των Αλαουιτών, της θρησκευτικής μειονότητας που συνδέεται στενά με την οικογένεια Άσαντ.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, οι δύο άνδρες ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στα εδάφη που ελέγχονται από τους Αλαουίτες και την ανακατάληψη των περιοχών, που κάποτε ήταν το ισχυρό τους προπύργιο. Οι ανταγωνιστές τους, συμπεριλαμβανομένων άλλων φατριών που προέρχονται από το εσωτερικό της εξουσίας του Άσαντ, έχουν χρηματοδοτήσει πάνω από 50.000 μαχητές, με την ελπίδα να κερδίσουν την υποστήριξή τους.

Ένα από τα κύρια σημεία διαφωνίας ανάμεσα στους δύο πρώην συνεργάτες του Άσαντ είναι ο έλεγχος ενός δικτύου υπόγειων δωματίων διοίκησης, που κατασκευάστηκαν ακριβώς πριν από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, τα οποία είναι εφοδιασμένα με όπλα και πυρομαχικά. Στρατηγικές πηγές και αξιωματούχοι της περιοχής επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αυτών των δωματίων, που εκτείνονται κατά μήκος της παραλιακής Συρίας.

Τα δωμάτια αυτά, τα οποία ορισμένοι αξιωματικοί θεωρούν ως «νέες αποθήκες θησαυρού», παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας, αν και είναι ουσιαστικά αδρανή. Οι δύο πρώην συνεργάτες του Άσαντ προσπαθούν να τα επαναχρησιμοποιήσουν, ως μέρος της στρατηγικής τους για την ανατροπή της νέας κυβέρνησης. Ενδεικτικά, σε φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι τα δωμάτια είναι γεμάτα με στρατιωτικό υλικό, όπως όπλα AK-47, πυρομαχικά και άλλες στρατιωτικές προμήθειες.

Οι δύο άνδρες, Χασάν και Μαχλούφ, έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την επιστροφή τους στην εξουσία. Ο Χασάν, ο οποίος ήταν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και έχει συντηρητικές απόψεις, προσπαθεί να οικοδομήσει μία στρατιωτική βάση με την υποστήριξη των πρώην στρατιωτών του Άσαντ.

Αντιθέτως, ο Μαχλούφ, ο οποίος έχει στραφεί σε μια πιο θρησκευτική προσέγγιση, επικεντρώνεται στην ιδέα ότι είναι ο «εκλεκτός», που θα φέρει τη δικαίωση στους Αλαουίτες και θα ηγηθεί μιας τελικής μάχης για την εξουσία στη Συρία.

Οι δύο άνδρες χρηματοδοτούν παραστρατιωτικές ομάδες στην περιοχή της Συρίας, με τον Μαχλούφ να ισχυρίζεται ότι ελέγχει τουλάχιστον 54.000 μαχητές, ενώ ο Χασάν υποστηρίζει ότι η δική του δύναμη αριθμεί 12.000. Παρά τις διαφορές τους, και οι δύο χρησιμοποιούν στρατηγικές που περιλαμβάνουν την εξαγορά της υποστήριξης από στρατιωτικούς ηγέτες και άλλους συμμάχους.

Αν και η Ρωσία προσφέρει καταφύγιο στους πρώην συνεργάτες του Άσαντ, η στήριξή της είναι περιορισμένη. Η Μόσχα ενδιαφέρεται κυρίως για τη διατήρηση των στρατιωτικών της βάσεων στην παραλιακή Συρία και τη συνέχιση της επιρροής της στην περιοχή, χωρίς να εμπλακεί άμεσα στις έριδες μεταξύ των εξόριστων πρώην αξιωματούχων.

Η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει ότι η προτεραιότητά της είναι η διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, γεγονός που δείχνει την προτίμηση της να αποφύγει την εμπλοκή σε μια νέα φάση σύγκρουσης, που θα μπορούσε να κλονίσει τις στρατηγικές συμμαχίες στην περιοχή.

Παρά τις μεγάλες δαπάνες και τις στρατηγικές κινήσεις των Χασάν και Μαχλούφ, οι προοπτικές επιτυχίας τους είναι μάλλον περιορισμένες. Οι δυο άνδρες δεν λειτουργούν ενιαία, αλλά βρίσκονται σε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ τους και η υποστήριξη από τη Ρωσία είναι αμφίβολη. Επιπλέον, η δυσπιστία από μέρος της αλαουιτικής κοινότητας και οι συνεχείς αντιστάσεις από την νέα κυβέρνηση καθιστούν την αποτυχία του σχεδίου των πρώην συνεργατών του Άσαντ πιο πιθανή.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η επόμενη κίνηση μπορεί να κρίνει την πορεία της χώρας.