    Sunday, December 7
    Γαλλία: Αναμένει το έτος να κλείσει με ανάπτυξη 0,8%
    Γαλλία: Αναμένει το έτος να κλείσει με ανάπτυξη 0,8%

    Γαλλία: Αναμένει το έτος να κλείσει με ανάπτυξη 0,8%

    Οικονομία

    Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ Ρολάν Λεσκύρ, θα υπερβεί την πρόβλεψη του 0,7%

    Εκτός εάν έχει υπάρξει μια απότομη αναστροφή τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, η γαλλική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί τουλάχιστον κατά 0,8% το 2025, υπερβαίνοντας το 0,7% που είχε προβλέψει η κυβέρνηση, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ.

    «Πιθανότατα θα ξεπεράσουμε την κυβερνητική πρόβλεψη για την ανάπτυξη φέτος. Είχαμε προβλέψει 0,7%, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 0,8%. Αυτά είναι καλά νέα», είπε ο Λεσκύρ στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI.

    «Θα χρειαζόταν πραγματικά να έχουμε ένα πολύ κακό τέταρτο τρίμηνο – πράγμα που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί – για να βρεθούμε κάτω από 0,8%. Άρα το 0,8% είναι εφικτό», πρόσθεσε.

    Η γαλλική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,5% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INSEE που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στη ζώνη του ευρώ.

