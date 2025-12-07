Δυσκολεύει-ο-αναπτυξιακός-στόχος-του-2025

Περιορίζονται, μετά την ανακοίνωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας για το γ’ τρίμηνο, οι πιθανότητες το 2025 να κλείσει με ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο του 2%, όπως προβλέπει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού.

Δεν κατέστη εφικτό, για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο μέσα στο τρέχον έτος, να καταγραφεί ρυθμός ανάπτυξης υψηλότερος του 2%, παρά την πολύ μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε στο… μέτωπο των επενδύσεων, καθώς και τη θετική πορεία του εξωτερικού ισοζυγίου και της κατανάλωσης.

Πλέον το «στοίχημα» του +2,2% για ολόκληρο το 2025 θα κερδηθεί μόνο αν καταγραφεί πολύ μεγάλη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στο δ’ τρίμηνο, κάτι που εν πολλοίς θα κριθεί και από την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, και κυρίως της κατανάλωσης, κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

Για να επιτευχθεί ο τελευταίος στόχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, το +2,2%, θα πρέπει το ΑΕΠ του δ’ τριμήνου να καταγράψει υπεραπόδοση και να αυξηθεί με ρυθμό 2,8%, που δεν είναι εύκολο. Πέρυσι το ΑΕΠ κατά το δ’ τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2,4%.

Αν ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις των τριών πρώτων τριμήνων, η ελληνική οικονομία «τρέχει» αυτήν τη στιγμή με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 2% δηλαδή όση ήταν και η μεταβολή του γ’ τριμήνου.

Με βάση τους αλυσωτούς δείκτες όγκου σε σταθερές τιμές, ο ρυθμός ανάπτυξης του α’ τριμήνου «διορθώθηκε» στο 2,4%, ο αντίστοιχος του β’ τριμήνου στο 1,6%, ενώ το γ’ τρίμηνο έκλεισε στο 2%. Έτσι, ο μέσος όρος του εννεαμήνου διαμορφώθηκε στο 2%.

Η σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση δείχνει διόρθωση προς τα πάνω για το α’ τρίμηνο (από το 2,2% στο 2,4%) και προς τα κάτω για το β’ τρίμηνο (από το 1,7% στο 1,6%).

Πλέον, για να βγει ως ετήσια επίδοση το 2%, απαιτείται πολύ ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης πολύ πάνω του 2% κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει αρνητικά απρόοπτα κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ωστόσο, ο Δεκέμβριος είναι ο πλέον κρίσιμος μήνας τουλάχιστον από πλευράς κατανάλωσης, οπότε όλα θα κριθούν στις εβδομάδες που απομένουν.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το γ’ τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το γ’ τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 2% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2024.

Εκτός από την καταγραφή των οικονομικών επιδόσεων κατά το γ’ τρίμηνο, η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε στην αναθεώρηση των στοιχείων και για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2025, καθώς ελήφθησαν υπόψη τα αναθεωρημένα στοιχεία της 16ης Οκτωβρίου με βάση τα οποία προέκυψε και χαμηλότερο ΑΕΠ τόσο για το 2024 όσο και για τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό που «ξεχωρίζει» για το γ’ τρίμηνο σε σχέση με τις αντίστοιχες προηγούμενες περιόδους, είναι τα πολύ καλά ποσοστά αύξησης των επενδύσεων.

Το γ’ τρίμηνο έφερε επίδοση άνω του 12% και πλέον μένει να φανεί ποια θα είναι η συνέχεια.

Οι ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2024.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2024.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2024.

Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5%.

Οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%.

Οι τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025.

Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3%.

Oι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1%.

H σύγκριση με την Ε.Ε.

Με την επίδοση του +2% για το γ’ τρίμηνο, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 14η θέση της Ε.Ε. για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

Συγκλίνει ελαφρά με τον μέσο όρο της Ε.Ε., ο οποίος διαμορφώνεται πλέον στο 1,6%, αλλά και τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης, που περιορίζεται στο 1,4%, ωστόσο βλέπει πολλές άλλες χώρες τόσο του ευρωπαϊκού νότου όσο και των Βαλκανίων να απομακρύνονται.

Την κορυφαία επίδοση για ακόμη ένα τρίμηνο κατέγραψε η Ιρλανδία με ρυθμό 10,9%, ενώ ακολουθούν Δανία (3,9%), Πολωνία (3,8%) και Κύπρος (3,6%).

Η γειτονική Βουλγαρία εμφανίζει ανάπτυξη 3,2%, ενώ υψηλότερα από την Ελλάδα κινούνται και οι άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου (πλην Ιταλίας) με την Ισπανία να αναπτύσσεται με 2,8% και την Πορτογαλία με 2,4%.