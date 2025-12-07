Ηλεκτρισμός: Σε υψηλό 10ετίας οι ΑΠΕ το 2025 – Ρεκόρ και στις εξαγωγές

Στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής οι ανανεώσιμες πηγές στο 10μηνο, με αύξηση 5,5% σε ετήσια βάση. Αύξηση 12,6% και για το αέριο σε σχέση με το 2024.

Στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής βρέθηκαν οι ΑΠΕ τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, με 22,568 GWh αθροιστικά και υψηλό δεκαετίας, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank. Οι ανανεώσιμες πηγές σημείωσαν αύξηση 5.5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ακολούθησε το ορυκτό αέριο με 19,079 GWh , καταγράφοντας υψηλό και αύξηση 12.6% σε σχέση με τους πρώτους δέκα μήνες του 2024.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρέθηκαν και οι καθαρές εξαγωγές της χώρας, φτάνοντας τις 1,932 GWh για τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, σχεδόν τριπλασιάζοντας την αντίστοιχη επίδοση του 2024 (752 GWh). Στην τρίτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής μετά τις ΑΠΕ και το αέριο βρέθηκε το πετρέλαιο με 3,228 GWh.

Ακολούθησαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 2,738 GWh, και τη χαμηλότερη παραγωγή δεκαμήνου της τελευταίας πενταετίας. Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο λιγνίτης με 2,111 GWh και τη χαμηλότερη ιστορικά ηλεκτροπαραγωγή δεκαμήνου, 11.6% λιγότερο από το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό του δεκαμήνου του 2024.

Πρακτικά αμετάβλητη η ζήτηση

Η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 ήταν 47,807 GWh αθροιστικά, πολύ κοντά στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2024 (48,007 GWh, -0.4%). Ωστόσο, η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή έφτασε τις 50,787 GWh, σημειώνοντας αύξηση 5.7% σε σχέση με το 2024 και ιστορικό υψηλό, γεγονός που σχετίζεται με το ιστορικό υψηλό των εξαγωγών για αυτό το διάστημα.

Οι ΑΠΕ είχαν για άλλη μια φορά το μεγαλύτερο μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης με 47.2%, και ιστορικό υψηλό για τους πρώτους δέκα μήνες του έτους. Το ορυκτό αέριο ακολούθησε δεύτερο με 39.9% στην κάλυψη της ζήτησης και το μεγαλύτερο μερίδιο της τελευταίας δεκαετίας για το διάστημα των δέκα μηνών.

Στην τρίτη θέση μετά τις ΑΠΕ και το αέριο, ήταν το πετρέλαιο που κάλυψε 6.8% της συνολικής ζήτησης και περισσότερο από 90% της ζήτησης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρέθηκαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με μερίδιο 5.7%, και ο λιγνίτης με μερίδιο 4.4%, το χαμηλότερο μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης για αυτό το διάστημα του έτους.

Η σύγκριση με το 2024

Συγκρίνοντας το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος του 2025 με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στο ισοζύγιο διασυνδέσεων και στο αέριο. Το αέριο αυξήθηκε αθροιστικά κατά 2,131 GWh, ενώ το ισοζύγιο διασυνδέσεων μετατοπίστηκε κατά 2,685 GWh προς τις καθαρές εξαγωγές.

Οι ΑΠΕ παρουσίασαν αύξηση κατά 1,175 GWh για τους πρώτους δέκα μήνες, χάρη στην αυξημένη παραγωγή των φωτοβολταϊκών. Ενδεικτικά, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά υψηλής τάσης αυτό το διάστημα έφτασε τις 3,900 GWh (+1,750 GWh από το 2024), ενώ η παραγωγή από αιολικά υψηλής τάσης μειώθηκε κατά 598 GWh, φτάνοντας τις 8,186 GWh για το δεκάμηνο.

Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, ο λιγνίτης και το πετρέλαιο μειώθηκαν κατά 370 GWh, 278 GWh και κατά 174 GWh αντίστοιχα γι’ αυτό το διάστημα.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η αύξηση των ΑΠΕ αυτό το διάστημα ήταν υπεραρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση της παραγωγής από μεγάλα υδροηλεκτρικά, λιγνίτη και πετρέλαιο (-822 GWh αθροιστικά), ενώ ένα τμήμα της αύξησης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ διοχετεύτηκε στις γειτονικές χώρες. Ακόμα μεγαλύτερη ωστόσο ήταν η συνεισφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο στις καθαρές εξαγωγές, καθώς η αύξηση του αερίου (2,131 GWh) αποτέλεσε το μεγαλύτερο τμήμα της μεταβολής του ισοζυγίου διασυνδέσεων (2,685 GWh).

Ο Οκτώβριος

Τον Οκτώβριο 2025, οι ΑΠΕ (κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά) βρέθηκαν στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 1,896 GWh, παρά τη μείωση κατά 22.2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και κατά 17.6% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Το ορυκτό αέριο ήταν στη δεύτερη θέση και σε απόσταση αναπνοής από τις ΑΠΕ με 1,887 GWh. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε αύξηση 5.9%, ενώ σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024 αυξήθηκε κατά 28.7%.

Στην τρίτη θέση μετά το αέριο ήταν το πετρέλαιο με 286 GWh και 19.6% κάτω από τον Σεπτέμβριο. Ακολούθησαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 248 GWh και πτώση 13% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, αλλά αύξηση 39.2% συγκριτικά με τον περσινό Οκτώβριο. Ο λιγνίτης με 195 GWh σημείωσε αύξηση 88% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και είχε σχεδόν διπλάσια παραγωγή σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο (65 GWh). Το 63% της παραγωγής από λιγνίτη προήλθε από τον Άγιο Δημήτριο

Η συνολική εγχώρια ζήτηση έπεσε στις 4,267 GWh, σε χαμηλό πενταμήνου αλλά σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά του περσινού Οκτωβρίου. Ωστόσο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 9.2%. Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων, η Ελλάδα ήταν καθαρά εξαγωγική με 246 GWh για έκτο συνεχόμενο μήνα και για ένατο μήνα στους δέκα του 2025. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7.9%, ωστόσο, σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο υπερτετραπλασιάστηκαν (+336.8%).

Η μέση τιμή στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας τον Οκτώβριο 2025 ανέβηκε κατά 21% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα φτάνοντας τα 112.3 €/MWh. Σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο η τιμή αυξήθηκε κατά 24.6%, αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα.