Κατοικίες και μεγάλα έργα εκτόξευσαν τις επενδύσεις – Τι θα κρίνει τη συνέχεια

Οι επενδύσεις σε κατοικίες και άλλες κατασκευές -κατά βάση δημόσια έργα- ήταν αυτές που οδήγησαν την άνοδο των επενδύσεων κατά 12,8% το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Το μεγάλο στοίχημα είναι το αν συνεχίζεται αυτή η δυναμική μέχρι το τέλος του έτους για να πιαστεί ο στόχος της ανάπτυξης 2,2% στο σύνολο του 2025 που βάζει ο προϋπολογισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, δηλαδή οι πάγιες επενδύσεις, αυξήθηκε κατά 12,8% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο. Στην ανάλυση ανά κατηγορία την μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 25,4% καταγράφουν οι επενδύσεις σε κατοικίες και ακολουθούν οι άλλες κατασκευές με 17,9%.

Η άνοδος στις κατοικίες αποδίδεται σε κάποιο βαθμό και στην επανέναρξη πολλών έργων μετά από μήνες αδράνειας που είχε προκαλέσει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, ενώ η αύξηση των άλλων κατασκευών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το οποίο είναι ιδιαίτερα φουσκωμένο λόγο και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι επενδύσεις σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό αυξήθηκαν μόλις κατά 3,9% σε ετήσια βάση. Οι πάγιες επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό αυξήθηκαν κατά 28%, σε εξοπλισμό τεχνολογίας κατά 1,5%, ενώ αντίθετα οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό μειώθηκαν κατά 1,5%.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου αντισταθμίζουν τις χαμηλές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου (λόγω υποεκτέλεσης του ΠΔΕ) και οδηγούν την άνοδο των επενδύσεων στο εννεάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 στο περίπου 6,4%, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις και φέρνοντας πιο κοντά τον στόχο της ανόδου των επενδύσεων κατά 5,7% στο σύνολο του έτους που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό.

Το στοίχημα για το σύνολο του έτους

Η δυναμική των επενδύσεων σε κατοικίες και δημόσια έργα φαίνεται πως συνεχίζεται. Ακόμη και έτσι όμως ο στόχος για ανάπτυξη 2,2% στο σύνολο του 2025 που έχει βάλει το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού παραμένει πολύ δύσκολος.

Ο ρυθμός ανάπτυξης στο εννεάμηνο, μετά και από τις αναθεωρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στο 2,4% και στο 1,6% αντίστοιχα, διαμορφώνεται στο 2%, κάτι το οποίο σημαίνει πως το τέταρτο τρίμηνο θα πρέπει να σημειωθεί ρυθμός 2,8% για να πιάσουμε το 2,2%.

Τα τελικά νούμερα θα εξαρτηθούν βεβαίως και από την ιδιωτική κατανάλωση που παραμένει βασικός μοχλός της ανάπτυξης. Η κατανάλωση των νοικοκυριών και των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,4% το τρίτο τρίμηνο, συνεισφέροντας 1,7 ποσοστιαίες μονάδες.