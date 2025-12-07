Ντάιμον-(jpmorgan):-Η-Ευρώπη-έχει-πραγματικό-πρόβλημα

Ο CEO της JPMorgan επέκρινε την αργή γραφειοκρατία στην Ευρώπη. Έχουν διώξει τις επιχειρήσεις, έχουν διώξει τις επενδύσεις, έχουν διώξει την καινοτομία ανέφερε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, επέκρινε την αργή γραφειοκρατία στην Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι μια «αδύναμη» ευρωπαϊκή ήπειρος αποτελεί μεγάλο οικονομικό κίνδυνο για τις ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη έχει ένα πραγματικό πρόβλημα», είπε ο Ντάιμον στο Reagan National Defense Forum. «Κάνουν μερικά υπέροχα πράγματα για τα κοινωνικά τους δίχτυα ασφάλειας. Αλλά έχουν διώξει τις επιχειρήσεις, έχουν διώξει τις επενδύσεις, έχουν διώξει την καινοτομία. Αυτό ουσιαστικά επιστρέφει εναντίον τους».

Ενώ επαίνεσε κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες οι οποίοι, όπως είπε, είναι ενήμεροι για τα προβλήματα, προειδοποίησε ότι η πολιτική είναι «πραγματικά δύσκολη».

Όπως αναφέρει το -, o Ντάιμον, ηγέτης της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας, έχει εδώ και καιρό δηλώσει ότι ο κίνδυνος μιας κατακερματισμένης Ευρώπης είναι μία από τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Στην επιστολή του προς τους μετόχους που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει «σοβαρά ζητήματα που πρέπει να επιλύσει».

Το Σάββατο επαίνεσε τη δημιουργία του ευρώ και τις προσπάθειες της Ευρώπης για ειρήνη. Ωστόσο προειδοποίησε ότι η μείωση των στρατιωτικών προσπαθειών και οι δυσκολίες στην επίτευξη συμφωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούν την ήπειρο.

«Αν κατακερματιστούν, τότε μπορείς να πεις ότι το «America First» (η Αμερική πρώτη) δεν θα υπάρχει πια», είπε ο Ντάιμον. «Θα μας βλάψει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, γιατί είναι ένας σημαντικός σύμμαχος σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αξιών, που είναι πραγματικά σημαντικές». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να βοηθήσουν.

«Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να τους βοηθήσουμε να γίνουν ισχυροί», είπε ο Ντάιμον. «Μια αδύναμη Ευρώπη είναι κακή για εμάς».

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας που κατευθύνει τα αμερικανικά συμφέροντα προς τη Δυτική Ημισφαίριο και την προστασία της πατρίδας, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζει την Ευρώπη ως ήπειρο που κινείται προς την «εκμηδένιση του πολιτισμού».

Η JPMorgan έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να ενισχύσει τις επενδύσεις στον τομέα της εθνικής άμυνας. Τον Οκτώβριο, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα διοχετεύσει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κλάδους που ενισχύουν την οικονομική ασφάλεια και ανθεκτικότητα των ΗΠΑ τα επόμενα 10 χρόνια – δηλαδή έως και 500 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από όσα θα παρείχε ούτως ή άλλως.

Ο Ντάιμον δήλωσε ότι είναι «οδυνηρά σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτρέψει να γίνουν υπερβολικά εξαρτημένες από αναξιόπιστες πηγές κρίσιμων ορυκτών, προϊόντων και κατασκευών».

Ο τραπεζίτης επενδύσεων Τζέι Χόριν επιβλέπει την προσπάθεια, την οποία ο Ντάιμον χαρακτήρισε «100% εμπορική». Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί σε τέσσερις τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα και προηγμένη κατασκευή, άμυνα και αεροδιαστημική, ενεργειακή ανεξαρτησία και ανθεκτικότητα, καθώς και τεχνολογίες αιχμής και στρατηγικές.

Η τράπεζα θα επενδύσει επίσης έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια από δικά της κεφάλαια για να βοηθήσει ορισμένες εταιρείες να επεκταθούν, να καινοτομήσουν ή να επιταχύνουν τη στρατηγική παραγωγή.

Επιπλέον, το Σάββατο, ο Ντάιμον επαίνεσε τον Τραμπ για τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να μειώσει τη γραφειοκρατία στην κυβέρνηση.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να «τσεκουρώσει» μέρος της γραφειοκρατίας που κρατούσε πίσω την Αμερική», είπε ο Ντάιμον. «Αυτό είναι καλό και μπορούμε να το κάνουμε ενώ ταυτόχρονα κρατάμε τον κόσμο ασφαλή, με ασφαλή τρόφιμα, ασφαλείς τράπεζες και όλα τα υπόλοιπα».

Φωτογραφία: @AP