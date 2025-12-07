Ντέρμπι-κορυφής-στη-συνδρομητική:-Πώς-μοιράζεται-η-πίτα-σε-netflix,-prime-video-και-disney+

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζουν οι Έλληνες την θέαση συνδρομητικού περιεχομένου. Netflix και Prime Video παίζουν «τελικό» στην ελληνική αγορά streaming.

Σε φάση ώριμου ανταγωνισμού εισέρχεται η ελληνική αγορά ψηφιακής ψυχαγωγίας, με τις διεθνείς πλατφόρμες streaming να συναγωνίζονται «στήθος με στήθος» για την πρώτη θέση, την ώρα που οι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στο πολυσυνδρομητικό μοντέλο, διατηρώντας, με τον τρόπο αυτό, την ψήφο εμπιστοσύνης τους και στους εγχώριους παίκτες συνδρομητικού περιεχομένου.

Τα μερίδια των διεθνών παικτών

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ανεξάρτητης πλατφόρμας μετρήσεων JustWatch για το τρίτο τρίμηνο του 2025, το Netflix διατήρησε μεν την πρωτιά του, ωστόσο η απόσταση από τον δεύτερο παίκτη συρρικνώθηκε μόλις στις 2 ποσοστιαίες μονάδες. Με μερίδιο 30% στο τέλος Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα εμφανίζει μικρή αλλά σταδιακή φθορά σε σχέση με τις αρχές του έτους, όταν κινούνταν στην περιοχή του 33%-34%. Σημειωτέον ότι το Netflix δεν δημοσιεύει αναλυτικά συνδρομητές για την αγορά της Ελλάδας, παράγοντες του κλάδου ωστόσο εκτιμούν ότι οι χρήστες κινούνται στην περιοχή των 600.000, γεγονός που το τοποθετεί στην πρώτη θέση των διεθνών πλατφορμών, χωρίς όμως να αποτελεί πλέον τον αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο.

Το αντίπαλον δέος του Netflix, φιγουράροντας εδώ και καιρό στη δεύτερη θέση είναι το Prime Video. H δημοφιλής πλατφόρμα της Amazon είχε το τρίτο τρίμηνο μερίδιο 28%, με την διαφορά από το Netflix να περιορίζεται σε μόλις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Το Prime Video καθόλη τη χρονιά , δείχνει να κεφαλαιοποιεί το πρωτότυπο περιεχόμενό του αλλά και το γεγονός ότι εντάσσεται στο ευρύτερο οικοσύστημα των υπηρεσιών Prime. Τα τρία πρώτα τρίμηνα δε (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025) εμφανίζει διακυμάνσεις με το peak των συνδρομητών να σημειώνεται τον Απρίλιο, όταν άγγιξε το 31%.

Σταθερά ανοδική πορεία, παραμένοντας όμως στην τρίτη θέση της αγοράς και απέχοντας αρκετά από τους δύο πρώτους παίκτες, ακολουθεί και το Disney+ με το μερίδιο του να υπολογίζεται στο τέλος Σεπτεμβρίου στο 17%. Τα brands Disney, Marvel, Star Wars και Pixar, καθιστούν το Disney+ λιγότερο ευάλωτο στις διακυμάνσεις, σε μια αγορά που οι συνδρομητές φαίνεται να μετακινούνται συχνά από την μια διεθνή πλατφόρμα στην άλλη. Καθόλη την διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων δε, η πορεία του είναι ανοδική.

Την ίδια στιγμή, μικρά μερίδια και μικρές διακυμάσεις, εμφανίζουν και οι «εναλλακτικές» επιλογές, όπως το Apple TV+ και το MUBΙ που απευθύνονται σε συνδρομητές που δεν στοχεύουν στην ποσότητα αλλά σε συγκεκριμένη αισθητική. Στην περίπτωση του Apple TV+ το μερίδιο αγοράς το τρίτο τρίμηνο έφτασε το 9% ενώ το το MUBI διατηρεί ένα ελαφρώς μικρότερο ποσοστό – 8%. Τέλος το CuriosityStream, με 2%, με την niche προσέγγισή τού, μετατρέπει το εξειδικευμένο περιεχόμενο σε πλεονέκτημα.

Συνολικά, οι λοιπές – μικρότερες – πλατφόρμες συγκεντρώνουν αθροιστικό μερίδιο 6%, με τα niche services να ξεπερνούν για πρώτη φορά από την αρχή του έτους το 8% της αγοράς. Η συνθήκη μεταφράζεται από παράγοντες ως ωρίμανση της αγοράς καθώς δεν λειτουργεί πλέον με όρους «μονοκαλλιέργειας».

Η μάχη στις εγχώριες streaming πλατφόρμες

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι Έλληνες παρά τις όποιες επιλογές τους μεταξύ των διεθνών πλατφορμών, παραμένουν σταθερά υπέρμαχοι και του εγχώριου περιεχομένου, αποδεικνύοντας ότι η εποχή της μίας και μοναδικής συνδρομής έχει παρέλθει. Γεγονός που επισφραγίζεται και από το γεγονός ότι διατηρούν κατά μέσο όρο σχεδόν δύο συνδρομές, από 1,5 που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό μέχρι πρότινος. Ο δραστικός περιορισμός της πειρατείας δε, μετά και την εντατική κινητοποίηση των αρχών, των συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί και την αυστηροποίηση των προστίμων, θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω αυτό το ποσοστό.

Στις εγχώριες streaming πλατφόρμες, η κυριαρχία ανήκει στην Cosmote TV, οι συνδρομητές της οποίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 758.034, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε ετήσια βάση. Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο η Cosmote προσέθεσε 23.000 συνδρομητές. H συμφωνία κοινού αθλητικού περιεχομένου με την Nova φαίνεται να αποδίδει καρπούς στον αγώνα κατά της πειρατίας, αυξάνοντας στο τέλος της ημέρας αισθητά την συνδρομητική βάση των δύο πλατφορμών. Η Nova που βρίσκεται στην δεύτερη θέση έχει 450.000 συνδρομητές, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσή της, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η Vodafone που επικεντρώνεται στην ψυγαχωγία έχοντας πλέον ξεπεράσει τους 210.000 συνδρομητές.