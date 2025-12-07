Ο-Νίκος-Δένδιας-στη-συνεδρίαση-του-ΕΒΕΑ-για-θέματα-αμυντικής-βιομηχανίας

O υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστεί αύριο, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 18:00 στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Κατά τη συνεδρίαση, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, θα ανταλλαγούν απόψεις για ζητήματα που αφορούν στην αμυντική βιομηχανία.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

