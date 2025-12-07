Πού-ανοίγουν-νέα-καταστήματα-sinsay

Δύο νέα καταστήματα ανοίγουν την επόμενη εβδομάδα σε Λαμία και Καρδίτσα. Πάνω από 40 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μετρά η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού.

Σε ακόμη μεγαλύτερη επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της στην Ελλάδα ποντάρει για το προσεχές διάστημα η Sinsay.

Η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού ανεβάζει κι άλλο τον πήχη της ανάπτυξής της, με το βλέμμα στην εορταστικό περίοδο που έρχεται λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – μια παραδοσιακά δυνατή περίοδο για τον κλάδο του λιανεμπορίου. Λίγο πριν συμπληρώσει τρία χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Sinsay βάζει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα μερίδια σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, προχωρώντας στο άνοιγμα δύο νέων καταστημάτων την ερχόμενη εβδομάδα.

Τα δύο νέα καταστήματα

Και τα δύο νέα καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν σε πόλεις της περιφέρειας.

Για την ερχόμενη Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια νέου καταστήματος στη Λαμία και δη επί της Ελ. Βενιζέλου 21.

Την ίδια ακριβώς ημέρα, θα ανοίξει κατάστημα Sinsay στην Καρδίτσα (Υψηλάντου 21 και Δ. Εμμανουήλ 3).

Στόχος των νέων καταστημάτων Sinsay είναι να αποτελέσουν σημαντικό πόλο έλξης για τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών.

Πάνω από 40 καταστήματα σε όλη τη χώρα

Διαθέτοντας ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 40 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και απασχολώντας περισσότερα από 300 άτομα προσωπικό, η Sinsay προσβλέπει σε ακόμη πιο δυναμική επέκτασή της στην αγορά το προσεχές διάστημα.

Προηγήθηκαν μάλιστα από τις αρχές του έτους και αρκετά νέα καταστήματα, τόσο σε περιοχές της Αθήνας, όσο και σε μεγάλες αλλά και μικρότερες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Πότε «ήρθε» στην Ελλάδα η Sinsay

Ήταν τον Ιανουάριο του 2023 όταν άνοιξε τις πύλες του στο ελληνικό κοινό το πρώτο φυσικό κατάστημα της αλυσίδας Sinsay.

Η γνωστή αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού αποφάσισε να κάνει «πρεμιέρα» στην Ελλάδα από το Ηράκλειο της Κρήτης, με το πρώτο της κατάστημα να ανοίγει στο Talos Plaza και να έχει συνολική επιφάνεια 1.500 τμ. Τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος Sinsay έγιναν έναν περίπου χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος στην ελληνική αγορά.

Στην Αθήνα η Sinsay έκανε το «ντεμπούτο» της το 2024, ανοίγοντας δύο καταστήματα, τον Ιανουάριο, στο Renti Park επί της Πέτρου Ράλλη και στο λιμάνι του Πειραιά επί της Αγίου Διονυσίου, αντίστοιχα.

Μέσα στο 2024 έκανε την εμφάνισή του και το Sinsay app για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των καταναλωτών, ενώ αυτή τη στιγμή η πολωνική αλυσίδα απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους στη χώρα μας.

Το brand Sinsay αναπτύσσει στην Ελλάδα η εταιρεία LPP Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Για τη δεύτερη, δε, κατά σειρά χρήση της (01/02/2023-31/01/2024), χαρακτηρίζει το 2024 ως «μια χρονιά αρκετών προκλήσεων», με τις πωλήσεις της να ανέρχονται στο ποσό των 6,31 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματά της να μεταφράζονται σε ζημιές ύψους 561.638,60 ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 11,18 εκατ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια, στις 31.01.2024, ανέρχονταν σε 3.194.599,01 ευρώ. Η εταιρεία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία LPP SPOLKA AKCYJNA.

Το who is who

Με παρουσία που ξεπερνά τα δέκα χρόνια στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, η Sinsay ακολουθεί τις επιταγές της προσέγγισης fast – fashion (γρήγορη μόδα) και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η «πολωνική Zara».

Η Sinsay ιδρύθηκε το 2013 και το καταναλωτικό κοινό μπορεί να βρει στα καταστήματά της ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών όπως είδη ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, εσώρουχα για τη γυναίκα, τον άντρα, τα παιδιά και τα βρέφη, καθώς και είδη ομορφιάς. Ταυτόχρονα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε είδη σπιτιού και διακόσμησης, καθώς και σε αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα.

Η Sinsay είναι μέλος του μεγαλύτερου ομίλου μόδας της Πολωνίας LPP. Εκτός της Sinsay ο όμιλος LPP – με 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά – αναπτύσσει ακόμη τέσσερα brands μόδας και συγκεκριμένα τα Reserved, House, Mohito και Cropp, με περισσότερα από 1.500 καταστήματα σε περισσότερες από 35 χώρες διεθνώς.

Μόνο το brand Sinsay αναπτύσσεται online σε 18 χώρες, ενώ έχει φυσική παρουσία σε 23 χώρες. Μόνο το 2024 άνοιξαν συνολικά 566 νέα καταστήματα Sinsay σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο!